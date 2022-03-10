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Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей
12:14 10.03.2022 |
Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках запчастей для самолетов, перевозчики будут искать их через другие страны, сообщил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов журналистам в кулуарах конференции MRO Russia & CIS.
Говоря о проблемах с поставками запчастей российским авиакомпаниям, Кудинов сказал: "Насколько я знаю... обратились в Китай... они отказали".
"Будем искать через другие страны", - добавил он, уточнив, что, возможно, этими странами будут Турция или Индия.
Он также отметил, что каждая компания будет сама договариваться о поставках.
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