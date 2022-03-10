США предупреждают о возможных планах РФ применить в Украине химическое оружие

Администрация США предупреждает, что Россия, возможно, планирует применить в Украине химическое или биологическое оружие. Распространяя ложную информацию о биолабораторях в Украине, где, якобы, Пентагон разрабатывал биологическое оружие, Москва хочет подготовить почву для дальнейшей эскалации неоправданной агрессивной войны в Украине, заявила в среду, 9 марта, пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Россия следует четкой модели поведения - готовится либо сама применить оружие массового поражения, либо инсценировать нападение украинцев, чтобы создать обоснование для продолжения войны, написала Псаки в Twitter.

Москва уже не раз использовала химоружие

Псаки пояснила, что Россия, в свою очередь, неоднократно использовала химическое оружие - например, при нападениях на политических противников президента Владимира Путина, в частности на Алексея Навального. Кроме того, по ее словам, Москва поддерживает сирийского правителя Башара Асада, режим которого "неоднократно применял химическое оружие". По словам пресс-секретаря главы Белого дома, это типичный прием, которым пользуется Россия: она обвиняет Запад в нарушениях, которые совершает она сама. Джен Псаки также обвинила китайских чиновников в том, что они транслируют российские конспирологические теории.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в тот же день назвал российскую дезинформацию "полной чушью". По его словам, США не имеют лабораторий по производству биологического или химического оружия в Украине и полностью соблюдают международные договоры по химическому и биологическому оружию.

ООН ничего не известно о запрещенном оружии Украины

Ранее Организация Объединенных Наций заявляла, что ей ничего не известно об оружии массового поражения, якобы произведенном в Украине. По словам официального представителя ООН Стефана Дюжаррика, что Всемирная организация здравоохранения "не знает о каких-либо действиях украинского правительства, которые противоречат его международным договорным обязательствам, касающимся, в частности, химического или биологического оружия".

Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что российские войска могут получить контроль над "объектами биологических исследований" в Украине. Правительство США "работает с украинцами над тем, как предотвратить попадание этих исследовательских материалов в руки российских сил в случае их приближения", - сказала она на слушаниях в Сенате США 8 марта.

Сенатор Марко Рубио указал на сообщения российской пропаганды о том, что украинцы хотят применить биологическое оружие с помощью НАТО. На вопрос Рубио, если бы атака с применением биологического или химического оружия произошла на территории Украины, стояли ли бы за ней русские, Нуланд заявила: "У меня нет никаких сомнений, сенатор. И это классический российский прием - свалить на другого то, что они планируют сделать сами".

Ранее Минобороны России заявило, что в Украине существует сеть биолабораторий, работающих в рамках совместных программ с Пентагоном. Однако международные специалисты по проверке фактов уже давно развенчали это утверждение, отмечает агентство