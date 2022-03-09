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Зеленский: я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
11:51 08.03.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал президента РФ Владимира Путина к диалогу, подчеркнув, что Украина готова говорить и искать компромиссы, но не готова капитулировать.
В интервью американскому телеканалу ABC News, отвечая на вопрос, готова ли Украина пойти на требования РФ для прекращения огня: изменить Конституцию и отказаться от вступления в НАТО; признать Крым российским; признать независимость т.н. "Л/ДНР", Зеленский сказал: "Прежде всего, я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции".
"Потому что это не обо мне, это о людях, которые избрали меня. Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - добавил президент.
Он также отметил, что Украина не хочет быть страной, которая "просит что-то на коленях, и мы не собираемся быть такой страной, я не хочу быть таким президентом".
"Я говорю о гарантиях безопасности. Я думаю, что пункты о временно оккупированных территориях и непризнанных республиках, которые не признаны никем, кроме РФ, мы можем обсудить и найти компромисс", - сказал Зеленский.
В то же время, он подчеркнул, что ключевой вопрос - то, как люди на этих территориях будут жить , кто хочет быть частью Украины.
"Что должно быть сделано - Путин должен начать говорить, начать диалог, вместо того, чтобы жить в информационном шаре без кислорода. Я думаю, это то, где он находится", - заявил он.
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