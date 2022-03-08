Украинцы уже могут получить 6 500 гривен в рамках єПідтримки: как это сделать

Украинцы уже с сегодняшнего дня могут получить 6 500 грн в рамках поддержки - глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, как это сделать.

Об этом он написал в Telegram.

"6 500 грн могут получить украинцы в рамках єПідтримки уже с сегодняшнего дня. Именно в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия.

Выплату можно потратить на что угодно. Ограничения на определенный вид бизнеса с программы были сняты", - написал министр.

Получить помощь могут наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена ​​на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны.





Как получить 6500 грн:

* Авторизируйтесь в Дії и выберите услугу єПідтримка

* Выберите карту єПідтримка. Если у вас ее еще нет. Здесь вы можете узнать, как ее оформить: https://e-aid.diia.gov.ua/#card.

* Щелкните "Получить помощь"

* Ожидайте зачисление средств

"Напомню, вы можете подать заявку, даже если уже получили пособие за вакцинацию", - добавил Федоров.