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Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе облгосадминистраций - Подоляк
20:39 24.02.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указа о создании на базе областных государственных администраций страны военных администраций, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
"Только что президент Зеленский подписал указ о создании на базе ОГА военных администраций. То есть сопротивление, отпор будет нарастать, логистические решения, все необходимые, будут приняты, президент Зеленский активно заботится обо всей системе обороны нашей страны", - сказал он на брифинге в четверг вечером.
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