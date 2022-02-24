В Киеве и Киевской области вводят комендантский час с 22:00 до 7:00 утра, транспорт в это время работать не будет

В Киеве вводится комендантский час с 22:00 до 7:00, общественный транспорт в это время работать не будет, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать она с 22:00 до 7:00. Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет.

"При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме. Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - заявил он.

В свою очередь глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области также вводится комендантский час

"На территории Киевской области вводится комендантский час с 22:00 до 7:00. Соответствующее распоряжение подписал я согласно указу президента Украины "О введении военного положения в Украине" №64/2022 и закона Украины "О правовом режиме военного положения", - написал он в Facebook.

Комендантский час начинает действовать с 24 февраля по всей территории Киевской области. Это означает запрет на пребывание на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности.