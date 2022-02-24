Налажена перевозка грузовиками технической помощи от западных партнеров - Мининфраструктуры

"При содействии Министерства инфраструктуры были обеспечены необходимые для Вооруженных сил Украины перевозки. Речь идет о транспортировке через границу во Львов технической помощи стран-партнеров", - отмечается в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Ранее Вооруженные силы Украины обнародовали информацию о поиске около 120 фур, которые смогут срочно осуществить перевозку.
Команда министерства инфраструктуры оперативно провела переговоры с перевозчиками.
В настоящее время найдена помощь в необходимом объеме: перевозка фурами с польского направления уже началась.