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ПриватБанк обнародовал режим работы во время военного положения
16:06 24.02.2022 |
В ПриватБанке заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.
Об этом говорится в сообщении банка.
"Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 - мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений.
Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно", - говорится в сообщении.
"Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе", - добавили в финучреждении.
Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.
Временно остановлены покупки через "Оплату частями" - сеть POS-терминалов банка работает.
В банке напомнили, что согласно постановлению НБУ приостановлена работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.
Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.
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