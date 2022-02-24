ПриватБанк обнародовал режим работы во время военного положения

В ПриватБанке заявили, что отделения банка работают в бесперебойном режиме в тех населенных пунктах, где нет угроз для здоровья и жизни работников и клиентов.

Об этом говорится в сообщении банка.

"Онлайн-банкинг Приват24 и Приват24 для бизнеса, сеть самообслуживания работает в режиме 24/7 - мы делаем все, чтобы все наши услуги работали онлайн. Безналичные расчеты работают без ограничений.

Снятие наличных через банкоматы ПриватБанка доступно", - говорится в сообщении.

"Наша служба инкассации обеспечивает наличные деньги на бесперебойной основе", - добавили в финучреждении.

Срок действия карт ПриватБанка автоматически продлили на 180 дней.

Временно остановлены покупки через "Оплату частями" - сеть POS-терминалов банка работает.

В банке напомнили, что согласно постановлению НБУ приостановлена ​​работа валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами.

Национальный банк зафиксировал курс гривны на уровне 29,25 грн за доллар и ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч гривен в день.