Кремль: нужно зачистить Украину от «пронацистски настроенных людей»

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал военную операцию России против Украины, о начале которой рано утром объявил президент Владимир Путин. Ее целью Песков назвал зачистку страны от "пронацистски настроенных людей" и лишение ее военного потенциала. Он также ответил на вопросы журналистов о сроках операции и возможности переговоров с властями Украины.

"Цели были рассказаны президентом - демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа", - заявил Песков журналистам во время брифинга.

Он пояснил, что под "демилитаризацией Украины" Кремль имеет в виду нейтрализацию ее военного потенциала, который, по его словам, в последнее время подпитывался из-за рубежа.

Отвечая на просьбу объяснить, что такое "денацификация", Песков сказал: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии".

По словам Пескова, то, в чем участвует российская армия на Украине, это не война и не оккупация, а "специальная операция".

Отвечая на вопрос, должно ли, по мнению российских властей, смениться украинское правительство, Песков сказал, что "это вопрос выбора украинского народа".

Уточняя слова Пескова о зачистке Украины от "пронацистски настроенных людей и идеологий", журналисты спросили, можно ли к таким людям причислить Зеленского и руководство Украины. Песков ответил: "Я здесь воздержусь от других разъяснений".

Его также спросили о сроках окончания "военной операции". Представитель Кремля ответил, что их будет определять Путин с учетом "результативности" и "сообразности": "Операция имеет свои цели, они должны быть достигнуты".

Отвечая на вопрос, может ли идти речь об остановке нападения в ближайшее время, Песков снова сослался на Путина: "Безусловно, все зависит от решений верховного главнокомандующего". "Но мне об этом ничего неизвестно", - добавил он.

Песков отказался отвечать на вопрос, каковы границы, до которых планируют дойти российские власти, поддерживая силы ДНР и ЛНР, переадресовав его военным. Минобороны ранее заявило, что признанные российскими властями ДНР и ЛНР перешли в "контрнаступление" при поддержке российских военных в соответствии с указом Путина.

Представитель Кремля также утверждает, что Москва готова вести переговоры с руководством Украины даже после нанесения ракетных ударов по территории страны.

"Президент сформулировал свое видение того, что мы бы ждали от Украины для того, чтобы концептуальные "красно-линейные" проблемы были решены. Это нейтральный статус, это отказ от размещения вооружений", - заявил он.

На уточняющий вопрос, готова ли сейчас Россия пообщаться с руководством Украины на эту тему, Песков сказал: "Если руководство Украины готово об этом говорить".