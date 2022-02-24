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Под Гостомелем сбиты три российских вертолета
13:07 24.02.2022 |
Противовоздушные силы Украины сбили три российских вертолета возле аэропорта "Гостомель", - сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Только что была атака российских вертолётов с выводкой десанта на Аэродром Гостомель! Идёт бой. Сбито 3 вертолёта противника", - написал Геращенко в своем Телеграм-канале в четверг.
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