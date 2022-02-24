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Взорван мост через реку Северский Донец, чтобы не допустить проход танков РФ - Геращенко
09:46 24.02.2022 |
Взорван мост через реку Северский Донец, чтобы не допустить проход танков РФ, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"Информация из Счастья. ВСУ и батальон полиции Луганск -1 держит оборону. Чтоб не прошли танки взорван мост через реку Северский Донец", - - написал Геращенко в Telegram в четверг.
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