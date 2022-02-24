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Украина закрыла воздушное пространство
09:00 24.02.2022 |
Украина приостановила обслуживание гражданских самолетов в своем воздушном пространстве из-за полномасштабного вторжения РФ.
Об этом сообщило государственное предприятие "Украэрорух".
Согласно сообщению, основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации с 00.45 utc (2.45 по киевскому времени) ОГВС Украины - согласно требованиям Воздушного кодекса Украины и Положения об использовании воздушного пространства Украины приняли срочные меры по его закрытию для гражданских пользователей.
"Предоставление услуг по обслуживанию воздушного движения гражданскими пользователями воздушного пространства Украины приостанавливается", - говорится в сообщении.
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