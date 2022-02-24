Воздушные силы ВСУ удерживают оборонительные позиции, ситуация контролируется – Генштаб

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины (ВСУ) удерживают оборонительные позиции, сама ситуация контролируется, сообщает Генеральный Штаб Вооруженных Сил Украины.

Как сообщают в Генштабе, 24 февраля, в 5.00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке и по военным объектам Вооруженных сил Украины.

Также РФ начала артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

"Воздушные силы Вооруженных Сил Украины отражают воздушное нападение захватчика. Силы обороны страны находятся в полной боевой готовности, заняли и удерживают оборонительные позиции. Ситуация контролируется", - сообщается на странице Генштаба ВСУ в фейсбук.

В Генштабе добавили, что появившаяся ранее информация о десантировании российских войск в Одессе и Мариуполе не соответствует действительности.