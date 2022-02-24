В видеобращении в четверг утром он сказал: "Сегодня утром президент Путин объявил о проведении специальной военной операции на Донбассе. Россия осуществила удары по нашей военной инфраструктуре, по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение по всей территории государства. Минуту назад я провел беседу с президентом Байденом. США начинают собирать международную поддержку. От вас нужно спокойствие. По возможности, оставайтесь дома. Мы работаем. Работает весь сектор безопасности и обороны Украины. Без паники, мы готовы до всего и всех победим".
Финансовые новости
- |
- 24.02.22
- |
- 07:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский объявил о введении военного положения в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей территории Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ПВО ведут огонь по целям над Одессой – СМИ
|В Мариуполе и Одессе высаживается российский десант
|Россия наносит ракетные удары по аэродромам и военным объектам, обстреливается граница
|Россия начала военную агрессию против Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Рада утвердила указ президента о введении чрезвычайного положения по всей Украине, кроме Луганской и Донецкой областей
|СНБО предлагает Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, его строгость будет различаться по регионам - Данилов
|Рада поддержала законопроект, разрешающий оборот гражданского огнестрельного оружия, но не короткоствольного
|В Украине запускают программу «Экономического патриотизма» - Зеленский
|Зеленский издал указ о призыве резервистов
|США вводят санкции против суверенного долга России
Это интересно
|Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
|В британском правительстве изучают механизмы полного отказа от оборудования Huawei
|Лучшим электромобилем года стал Ford Mustang Mach-E
|Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов
|BMW нашла замену обычным проводам в автомобилях
|Фишинговая атака на пользователей OpenSea принесла мошенникам сотни NFT на сумму $1,7 млн
|Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q