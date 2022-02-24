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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Россия наносит ракетные удары по аэродромам и военным объектам, обстреливается граница

 

Россия наносит ракетные удары по аэродромам и военным объектам, находящимся в крупных городах Украины. Продолжается обстрел государственной границы.

"Вторжение началось. Только что были удары ракет по центрам военного Управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы", - написал советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Фейсбук.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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