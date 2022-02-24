Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове. Ракетные удары наносятся также по военным объектам в районе Днепра, сообщают корреспонденты агентства "Интерфакс-Украина".
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Россия начала военную агрессию против Украины
06:19 24.02.2022 |
Президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной операции против Украины. Такое решение он принял после обращения главарей так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина к россиянам.
"Мною принято решение о проведение специальной военной операции", - заявил Путин, добавив, что ее цель не оккупация Украины.
Путин добавил, что рассчитывает на консолидированную позицию российского парламента по поводу начала военной операции на Донбассе.
Вчера Путин получил разрешение российского парламента на применение Вооруженных сил России за пределами страны.
Вечером 23 февраля в Кремле сообщили о получении обращения главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР", Дениса Пушилина и Леонида Пасечника с просьбой оказать им военную помощь.
Повод для карательных санкций?
Поскольку Путин фактически официально приступил к новому вторжению в Украину, это может стать поводом для введения обещанных мощных и разрушительных санкций со стороны США, ЕС и Британии.
Как отмечали в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе, санкции будут введены, как только нога российского солдата пересечет границу Украины. Ожидается, что пакет разрушительных санкций затронет финансовый и экономический секторы, также под ограничения должны попасть военная, добывающая и химическая отрасли.
Кроме того, санкции, как ожидается, коснутся российских чиновников и олигархов. Президент США Джо Байден заявлял, что под ограничения попадет лично Владимир Путин.
Напомним, Путин признал так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с ними "договор о дружбе", предусматривающий пребывание российских войск в ОРДЛО.
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