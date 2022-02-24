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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

За шаг до военного положения. Что изменилось после создания Оборонной коалиции

23:55 23.02.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Вашингтон предупредил Киев о том, что оперативно-диверсионные группы ФСБ России уже находятся на территории Украины и активно работают.

О необходимости создания Оборонной коалиции в парламенте заявил Владимир Зеленский после встречи с представителями депутатских фракций и групп вечером 22 февраля. И судя по решениям, которые Верховная Рада приняла в среду, 23 февраля, эта коалиция уже фактически действует.

Таким образом, можно говорить об объединении усилий власти и патриотических оппозиционных сил. Это важно прежде всего с психологической точки зрения. Общественное доверие к решениям власти теперь гораздо выше. И соответственно уменьшились опасения, что решения власти будут неадекватными или предательскими. Это значит, что оснований для паники стало меньше.

Вопрос об адекватности решений власти особенно актуален в плане оценки рисков дальнейшей военной эскалации. Президент США Джо Байден 22 февраля сообщил: "Мы по-прежнему считаем, что Россия готова пойти гораздо дальше, начав массированное военное нападение на Украину. Я надеюсь, что ошибаюсь в этом. Но Россия только усилила свою угрозу остальной территории Украины, включая крупные города и столицу Киев. Вокруг Украины все еще находится более 150 тыс. российских военнослужащих. И российские силы остаются в Беларуси, чтобы атаковать Украину с севера, используя боевые самолеты и ракетные системы".

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел в Белом доме встречу с Джо Байденом, а затем в Пентагоне - с министром обороны США Ллойдом Остином. Это позволяет надеяться, что Киев сейчас обменивается информацией с Вашингтоном в режиме реального времени и тесно согласовывает с ним свои действия.

Почему чрезвычайное, а не военное

Утром 23 февраля на заседании СНБО было решено ввести чрезвычайное положение в Киеве и всех областях Украины, за исключением Донецкой и Луганской, где продолжается Операция объединенных сил. Подчеркнем, чрезвычайное положение - это не военное положение, у них разный правовой статус, который определяется разными законами. Тот факт, что на СНБО решили не вводить военное положение, означает, что прямо сейчас российских ракетных ударов на Банковой не ждут. Но считают высокой опасность нападения не снаружи, а изнутри, то есть осуществления прямо сейчас в разных городах Украины подрывных акций. Именно поэтому на СНБО решили вводить чрезвычайное положение.

Согласно закону, чрезвычайное положение вводится только при наличии реальной угрозы безопасности граждан или конституционному строю. Основаниями для введения чрезвычайного положения являются чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера; совершение массовых террористических актов; возникновение межнациональных и межконфессиональных конфликтов, блокирование или захват отдельных особо важных объектов или местностей; возникновение массовых беспорядков; попытки захвата государственной власти или изменения конституционного строя; массовый переход государственной границы с территории сопредельных государств; необходимость восстановления конституционного правопорядка и деятельности органов государственной власти.

И это не мифическая угроза. Вашингтон предупредил Киев о том, что оперативно-диверсионные группы ФСБ России уже находятся на территории Украины и активно работают. Центр "Миротворец" на днях сообщил о получении информации о 9-м управлении департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ РФ. "Основная задача этого управления заключается в организации приведения к власти в Украине пророссийских марионеток, используя информационно-психологические и физические меры воздействия на население нашей страны. Сотрудники этого управления уже распределены в оперативно-диверсионные группы в городах Украины. В частности, в г. Киеве таких групп несколько. Некоторые группы, уже действующие на территории Украины, усилены спецназначенцами ВДВ и ССО России. Все они прибыли на территорию Украины под документами прикрытия", - поясняет "Миротворец".

Эти оперативно-диверсионные группы действуют не в одиночку, а полагаются на своих агентов на местах. "По утверждениям руководителей 9-го управления, за последние 2,5 года им удалось полностью восстановить и расширить агентурную сеть в Украине по всем важным для них направлениям", - говорит "Миротворец". По его сведениям, 9-управление имеет агентов в спецслужбах, правоохранительных и других силовых органах Украины, органах государственной власти и местного самоуправления, а также среди уголовных авторитетов.

Что изменится для граждан

По сути, чрезвычайное положение - это превентивная мера, чтобы уменьшить возможности врага создавать в Украине внутренние кризисы. Для граждан чрезвычайное положение означает прежде всего то, что всегда нужно носить с собой документы. Указом вводится "проверка документов у граждан, а в необходимых случаях - проведение личного осмотра, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов".

Также в указе предусмотрен ряд ограничительных мер, в том числе запрет проведения массовых мероприятий, запрет забастовок, "при необходимости" - введение комендантского часа, ограничение движения транспортных средств. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, потребность в тех или иных мерах будут определять оперативные штабы, возглавляемые главами областных и Киевской городской госадминистраций.

Стоит отметить еще одно решение Зеленского - приказ верховного главнокомандующего "О призыве резервистов на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период". По словам Данилова, речь идет о 36 тыс. человек. Опять же, это не столь масштабная мера, как всеобщая мобилизация, которая целесообразна в случае максимального обострения ситуации.

Внутриполитическое перемирие

Как сообщило Depo.ua со ссылкой на информированные источники, в Офисе президента договорились о политическом перемирии с Петром Порошенко и Ринатом Ахметовым. Насколько можно понять, это включает и приостановку уголовных производств в отношении Порошенко, Ахметова и их структур. На заседании парламента 23 февраля было заметно резкое снижение градуса критики в адрес Зеленского и "слуг народа" как со стороны Порошенко и других членов фракции "Европейской солидарности", так и со стороны депутатов, ориентирующихся на Ахметова.

При этом голосования в этот день были на редкость результативными. На утреннем заседании особенно большую поддержку получил законопроект №7100, который разрешил Кабмину в течение трех месяцев перераспределять средства любой статьи государственного бюджета на защиту и оборону Украины. 347 нардепов проголосовали за этот проект в первом чтении и затем столько же - во втором чтении и 355 - за предложение безотлагательно направить принятый закон на подпись президенту. Этот закон поддержали депутаты всех фракций и групп, в том числе даже 15 членов фракции ОПЗЖ (из 24 зарегистрированных на заседании).

322 нардепа проголосовали за постановление, которое предлагает СНБО наложить санкции на всех депутатов Госдумы, членов Совета безопасности и членов Совета Федерации РФ, причастных к признанию фейковых республик на востоке Украины. Теперь дело за СНБО.

274 депутата поддержали в первом чтении законопроект "О праве на гражданское огнестрельное оружие" и 267 - сопутствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Есть надежда, что ко второму чтению эти проекты будут доработаны в направлении эффективного обеспечения права граждан на владение и использование оружия для самозащиты.

Вечером состоялись два внеочередных заседания Верховной Рады. Первое из них было созвано по инициативе 161 депутата. На него был вынесен законопроект №7012-д о внесении изменений в госбюджет-2022. Минобороны добавляется 16 млрд грн, МВД 6,1 млрд грн, Главному управлению разведки Минобороны 600 млн грн, Донецкой и Луганской военно-гражданским администрациям по 100 млн грн плюс 500 млн грн субвенция на водопровод в Донецкой области. Это компромиссный вариант, разработанный бюджетным комитетом (после того как 22 февраля парламент включил в повестку дня законопроект "Европейской солидарности" №7012-4 об увеличении расходов госбюджета-2022 на оборону и укрепление обороноспособности на 50 млрд грн). Проект бюджетного комитета получил 343 голоса "за" в первом чтении и 345 во втором чтении; затем 344 депутата согласились с предложением безотлагательно направить принятый закон на подпись президенту. Этот закон поддержало подавляющее большинство членов всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ.

На том же заседании депутаты приняли постановление об организации работы парламента в условиях действия чрезвычайного и/или военного положения. Суть в том, чтобы спикер мог в любой день созвать согласительный совет, который может назначить внеплановое заседание Верховной Рады. Постановление поддержали 342 депутата.

Это решение, наверно, правильное, но в нынешней ситуации оно выглядит странно. По календарному плану, следующие две недели депутаты не будут заседать, а будут встречаться с избирателями, работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах. С точки зрения рядовых граждан, депутаты в такое время должны собираться каждый рабочий день, по крайней мере по утрам (а после обеда могли бы работать над законопроектами).

На втором внеочередном заседании депутаты приняли закон, которым утвердили указ президента "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины". После утреннего обсуждения на СНБО указ был откорректирован с учетом замечаний парламентских фракций и групп. В первоначальном варианте указа вводились регулирование работы гражданских теле- и радиоцентров, "в необходимых случаях" осмотр служебных помещений и жилья граждан, а также "при потребности" ограничение свободы передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение. Но по настоянию депутатов эти слова были убраны. Также было убрано упоминание о запрете деятельности партий, которое можно было трактовать чересчур широко.

За утверждение указа проголосовали 335 депутатов - опять же, подавляющее большинство членов всех фракций и групп, кроме ОПЗЖ.

Чрезвычайное положение вводится с 24 февраля (с 00:00) на 30 суток. Согласно закону, в случае необходимости чрезвычайное положение может быть продлено президентом - снова на 30 дней и тоже только с согласия Верховной Рады.

Резюмируя, можно сказать, что Оборонная коалиция состоялась - как и следовало ожидать, без ОПЗЖ. Все остальные фракции и группы, так же как и Офис президента, проявили умение и желание находить компромисс. Впрочем, уже завтра, на следующем заседании парламента, этот компромисс будет подвергнут новым испытаниям.

 

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