СНБО предлагает Раде ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, его строгость будет различаться по регионам - Данилов

На всей территории Украины будет введено чрезвычайное положение, Верховная Рада должна это решение утвердить на протяжении 48 часов, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная Рада должна это решение утвердить на протяжении 48 часов. У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории, в зависимости от того насколько будет считать целесообразным проведение тех или иных вещей, которые выписаны согласно нашего законодательства о правовом режиме чрезвычайного положения, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве в среду.

По его словам, в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.

"Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он там введен уже давно, начиная с 2014 года. На остальной территории, еще раз подчеркиваю, в зависимости от тех вопросов и угроз, которые могут возникать на определенных территориях, будет вводиться то ли более усиленное, то ли более ослабленное ЧП", - подчеркнул он на брифинге.

"Речь идет о приграничных территориях, о тех территориях, где на сегодняшний день у нас граница с РФ, с Беларусью, вы знаете, что там происходят учения. Передвижение их военных, техники. Поэтому, чтобы предотвратить такие вещи, мы приняли решение о введении ЧП", - добавил Данилов.

Отвечая на вопрос о сроках ЧП, Данилов сказал, что первичный срок, который должна утвердить Рада, - 30 дней. Это срок может продлеваться.