В Украине запускают программу «Экономического патриотизма» - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск в стране программы «экономического патриотизма».

«Целевые программы поддержки отдельных отраслей. Уменьшение налоговой нагрузки на бизнес и ограничение проверок. Это стимулы для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Снижение НДС на бензин и дизель. Это позволит снизить цены на заправки. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике», - сказал президент в видеообращении во вторник вечером.

По его словам, «сейчас всем украинским политикам пора быть государственными деятелями. Отбросить свои амбиции ради нашей Украины».

«Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция. Единство, быстрое и важное решение для экономической устойчивости и обороноспособности нашего государства. Сегодня все политики и партии одного цвета – сине-желтого», - заявил он.

Завтра, по его словам, у него будет встреча с ТОП-50 крупного бизнеса. «Все они должны остаться в Украине. Их предприятия находятся на украинской земле. Которую защищают наши военные.

Следовательно, и бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Вместе. Каждый на своем фронте», - сказал президент. .