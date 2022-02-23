В видеообращении во вторник вечером он заявил, что «речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву». «Должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке», - сказал Зеленский. По словам президента, в ближайшее время также будет проведен учебный сбор резервистов системы теробороны. Зеленский отметил, что «на сегодняшний день нет необходимости в общей мобилизации; нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования».
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Зеленский издал указ о призыве резервистов
23:30 22.02.2022 |
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что издал указ о призыве резервистов в особый период.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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