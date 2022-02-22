США вводят санкции против суверенного долга России

Президент США Джо Байден объявил о первом из многих планируемых уровней новых санкций против России после признания ею "независимости" ОРДЛО.

Об этом Байден заявил в своем обращении во вторник, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Это начало российского вторжения в Украину, на это указывает то, что он попросил о разрешении (на применение сил) от своей Думы. Поэтому я начинаю применять ответные санкции, они будут значительно шире, чем те, которые мы и партнеры применили в 2014 году." году. Если Россия пойдет дальше с этим вторжением, мы готовы пойти дальше с санкциями", - сказал Байден.

По словам президента США, ограничительные меры были тесно скоординированы с партнерами и будут усиливаться в ответ на эскалацию ситуацию Россией.

"Мы вводим санкции против двух российских крупных финансовых институций - "ВЭБ.РФ" и военного банка". Мы вводим комплексные санкции против суверенного долга России. Это значит, что мы отрежем российское правительство от западного финансирования", - сказал президент США.

Байден добавил, что начиная с завтрашнего дня США начнут вводить санкции против российских элит и членов их семей.

Он подчеркнул, что США работали с Германией, чтобы обеспечить, чтоб газопровод "Северный поток-2" "не двигалася вперед".

Байден также подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине и укреплять своих союзников по НАТО.

"Кто, во имя Господа, дал Путину право объявлять новые так называемые "государства" на территории, которая принадлежала его соседям?" - сказал президент США.

Накануне Белый дом назвал решение России признать ЛДНР новым вторжением. В понедельник президент США подписал новый пакет санкций, связанный с признанием Россией "независимости" донбасских "республик".