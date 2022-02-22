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ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы в ответ на признание ДНР и ЛНР
22:05 22.02.2022 |
Страны-члены Евросоюза единогласно одобрили санкции против России из-за признания самопровозглашенных республик Донбасса, объявили глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц из-за признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, о котором накануне объявил президент России Путин, заявил Боррель.
Санкции также будут направлены на организации, финансирующие российские операции в Донбассе, а также банки, финансирующие людей, "принимающих решения" в России, и представителей оборонного сектора, сообщил он.
По словам Борреля, принято также решение ограничить доступ России к финансовому рынку ЕС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в свою очередь сказал, что министры иностранных дел стран ЕС "единогласно договорились по первому пакету санкций" в связи с признанием самопровозглашенных республик Донбасса на востоке Украины.
"Эти меры ударят по России, и ударят сильно", - сказал Боррель на пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что в санкционный список ЕС попадут депутаты Госдумы, ратифицировавшие соглашения с ДНР и ЛНР, ряд чиновников, поддержавших признание самопровозглашенных республик, а также несколько банков, предоставляющих российским властям возможность доступа к финансовым рынкам и услугам ЕС.
351 депутат
351 депутат Госдумы голосовал 15 февраля за обращение к президенту Владимиру Путину с предложением признать ДНР и ЛНР.
Во вторник, 22 февраля, 399 депутатов голосовали за ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР, подписанные Путиным вместе с указами о признании суверенитета этих территорий на востоке Украины.
"351 депутат российской Государственной думы, который проголосовал за это нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины, попадет в наш список санкций", - пояснил Боррель. Остальные 27 физических и юридически лиц, по его словам, "играют роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины, суверенитету и независимости".
Накануне Путин в телеобращении к нации объявил о признании самопровозглашенных республик Донбасса, а во вторник договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Вечером Совет Федерации дал согласие на обращение Путина об использовании российских вооруженных сил за рубежом.
На Западе шаги Москвы были восприняты как грубое нарушение минских соглашений и территориальной целостности Украины.
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