Казахстан примет антикризисный план из-за ситуации вокруг Донбасса

Казахстан срочно примет антикризисный план для реагирования на последствия ухудшения международной ситуации в свете признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". Об этом во вторник, 22 февраля, сообщили в пресс-службе президента Касым-Жомарта Токаева по итогам его участия в оперативном совещании Совета безопасности.

В Совбезе Казахстана прогнозируют ухудшение обстановки "в результате военно-политического и санкционного противостояния". Токаев распорядился разработать меры для минимизации возможных экономических и иных рисков.

Глава МИД: Вопрос о признании "ЛНР" и "ДНР" не стоит

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в свою очередь отметил, что власти занимаются выработкой позиции по ситуации вокруг Донбасса. При этом он подчеркнул, что "вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой "народных республик" не стоит". "Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - указал руководитель внешнеполитического ведомства.

"Отправка сил ОДКБ невозможна"

Мухтар Тлеуберди также исключил возможность направления сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в "ЛНР" и "ДНР". "Это невозможно, потому что устав ОДКБ строго ограничивает применение военных и миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ", - констатировал он.

По словам дипломата, для возможной отправки "миротворцев" нужна резолюция и мандат Совета Безопасности ООН. "Как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, и поэтому в практической плоскости этот вопрос не стоит", - добавил Тлеуберди.