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Британия ввела санкции против российских банков и олигархов
15:33 22.02.2022 |
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении нового пакета санкций против РФ за признание "независимости" ОРДЛО.
Об этом он заявил во время выступления в парламенте, пишет "Европейская правда".
Джонсон заявил, что под санкции попали пять российских банков: Банк "Россия" Промсвязьбанк; Генбанк; Черноморский банк развития и реконструкции; Индустриальный сберегательный банк.
Также санкции введены против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов, приближенных к президенту РФ олигархам. Любые активы, которые у них есть в Британии, будут заморожены, а лицам будет запрещено приезжать в страну.
По его словам, это первый этап санкций и будут следующие, если Путин пойдет дальше.
Джонсон предупредил, что необходимо подготовиться к следующему шагу России после того, как минувшей ночью она "вопиюще нарушила" мирные соглашения.
По его словам, приказ Путина о якобы "миротворческих" войсках на оккупированных территориях "означает возобновленное вторжения в эту страну".
"Россия сейчас устанавливает повод для полномасштабного наступления", - сказал он.
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