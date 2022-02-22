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Канцлер ФРГ Шольц: Ввод в эксплуатацию «Северного потока - 2» замораживается
13:33 22.02.2022 |
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".
"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (ИФ - германский регулятор) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.
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