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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Бухгалтерия – в шоке: без токена вся документация бизнеса превратится 5 марта в «филькину грамоту»

 Мыкола Олиярнык / UBR.ua

Через две недели вступит в действие норма, обязывающая всех субъектов предпринимательской деятельности использовать защищенные электронные подписи на физических носителях.

Две недели осталось до вступления в действие нормы, обязывающей подписывать все электронные документы ключом повышенной надежности (токеном).

В конце следующей недели, 5 марта, закончится действие правительственного постановления, которым Кабмин два года назад дал бизнесу отсрочку.

Как бизнес попал "под токены"

Данная ситуация возникла из-за закона, принятого еще в 2019 году. "Тогда принималось все, что можно было принять, в "турборежиме", на "мелочи" никто не обратил внимания", - объяснил в комментарии UBR.ua координатор экспертной группы "Экономическая экспертная платформа" (ЭЭП) Олег Гетман.

Главной идеей тогда было стремление перевести на токены нотариусов и госслужащих. То есть цель была минимизировать ущерб от "черных" нотариусов, с помощью которых совершались рейдерские захваты, а также от нечистых на руку чиновников.

Неожиданно под действие нормы попали миллионы субъектов хозяйствования, которым токены вообще не нужны.

 

По подсчетам Олега Гетмана, 2 млн "фопов" и 300 тыс. юрлиц при средней стоимости токена 500-600 грн должны будут осуществить "более 1 млрд глупых непродуктивных трат".

И эти подсчеты не учитывают временные затраты генеральных директоров предприятий, которые вынуждены будут "ходить ножками" для получения токенов и их использования.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки развития бизнеса (КЦПРБ) Александра Томашевская предвидит сложности, если с 5 марта вступит в силу указанная норма.

"Эти токены всем сильно испортят жизнь... Токен нельзя применять удаленно, я не могу сбросить токен на и-мейл", - заявила она UBR.ua.

Все отчеты для налоговой должны будут подписываться токенами, а эти документы в подавляющем большинстве случаев подписывают бухгалтеры.

"Если предприятие большое, с серьезными объемами, то там все делают наемные сотрудники - подписывают ключом руководителя много лет", - рассказала она, отметив, что 98% руководителей предприятий вообще не подписывают отчетность, вместо них это делают бухгалтеры.

Документы просто не примут

По словам Томашевской, предприниматели "выдохнули" с облегчением после переноса обязательного применения токенов, но недавно компания M.E.Doc разослала сообщение, что после 5 марта документы приниматься не будут без подписи с применением токенов.

"Опять бухгалтеры все забегали в шоке", - констатировала она и выразила надежду, что после 5 марта указанная норма будет все же приостановлена.

Председатель Ассоциации частных работодателей (АЧР) Александр Чумак в разговоре с UBR.ua охарактеризовал норму об обязательном использовании токенов с 5 марта "коррупционной", принятой в интересах тех, кто их продает.

Действующую систему подписания документов с помощью квалифицированной электронной подписи он назвал вполне достаточной и отвечающей общегосударственному курсу на диджитализацию.

А вот в случае с токенами их придется или "вечно таскать с собой", или держать постоянно подключенными к компьютеру, посетовал эксперт.

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский предположил, что из 2 млн "фопов" как минимум 1,8 млн вряд ли пользуются токенами. Поэтому они вынуждены будут потрать около 1 млрд грн для закупки этих устройств.

"Я вообще считаю, что это коррупция... Сделано так, чтобы люди покупали, соответственно, и использовали", - заявил он в комментарии UBR.ua, отметив, что для "фопов" данную норму нужно отменить.

Использование электронных ключей с усиленным сертификатом показало, что проблем с безопасностью в данной сфере не существует. В то же время, уверен он, токены должны использовать нотариусы, госпредприятия и чиновники, а все остальные - самостоятельно выбирать удобный для себя способ.

Как выглядит процедура получения токена

СЕО юркомпании "Наказ", адвокат Филипп Орлов надеется, что никаких ключей делать не придется, потому что будут внесены соответствующие изменения в законодательство. Но клиентов все же готовят и к иному сценарию.

"Мы уже готовимся морально сами и готовим наших клиентов, потому что, может быть, и будет необходимость закупить ключи, и пройти процедуру их регистрации", - заявил он UBR.ua.

Это небыстрая процедура, подчеркнул он, и предположил, что когда "все предприниматели ломанутся в сервисные центры", то организации, выдающие ключи, просто "сломаются".

По его словам, центры выдачи ключей работают в ручном режиме и могут обработать не так много людей за день - весь рынок они никак не смогут осилить.

Чтобы записать ключ на токен, нужно оформить и оплатить заявку, прийти в центр выдачи ключей, отстоять очередь, оформить ключ на флешку - в среднем на одного человека уходит минимум 15-20 минут.

"За день центр сможет обработать максимум 50 человек, если там будет два специалиста, и они не будут кушать и ходить в туалет", - констатировал Филипп Орлов.

Как решить проблему

Минцифры давно определило данную проблему и полгода назад внесло через Кабмин в парламент три законопроекта (№6085, №6086 и №6097), но вряд ли Верховная Рада успеет до 5 марта их проголосовать, сообщил Олег Гетман.

Он предположил, что можно в срочном порядке продолжить действие правительственного постановления об отсрочке на год, а за это время принять необходимые для исправления ситуации законопроекты.

По мнению Александры Томашевской, предприниматели рассчитывают на смягчение или отсрочку об обязательном применении токенов с 5 марта. В качестве примера она привела зарубежный опыт, когда квалифицированный бухгалтер может самостоятельно подписать отчетность, а в Украине требуется еще и подпись должностного лица.

"Налоговая не может аннулировать ключи, которыми подписывается отчетность. Они не имеют на это полномочий", - отметила она. Помимо всех скандалов с РРО, если еще и прекратить принимать отчетность, - "это будет уже саботаж", добавляет эксперт.

Ассоциации частных работодателей обратилась в Верховную Раду и Кабинет министров с предложением вообще убрать данную норму из законодательства. Или же сделать токены бесплатными, "если это так необходимо для государства".

Глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев заверил UBR.ua, что проблем в данном вопросе вообще нет, и Государственная налоговая служба уже подготовила решение, которое должна вскоре обнародовать.
 

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