Путин распорядился ввести войска РФ на территории под контролем «ДНР» и «ЛНР»

Путин поручил минобороны России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами, следует из опубликованных указов.

Тексты указов Путина опубликованы ночью на официальном портале правовой информации.

В числе прочего в них говорится: "В связи с обращением главы Донецкой народной республики министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира".

Аналогичное поручение дано по поводу самопровозглашенной Луганской народной республики.

Большое количество бронетехники замечено на территории ДНР, пишет Интерфакс со ссылкой на очевидцев. Две колонны бронетехники следуют на север и запад самопровозглашенной республики.

Вечером Путин выступил с телеобращением, в котором признал ДНР и ЛНР как независимые государства. С 2014 года Москва не ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

Обращение Путина содержало много исторических подробностей и мало информации о том, как Путин оценивает ситуацию на Донбассе. На прошлой неделе там резко увеличилось число обстрелов. Киев считает это провокацией на фоне сообщений о более чем 100-тысячной группировке российских войск у границы Украины.

Обращаясь к Киеву, Путин потребовал прекратить боевые действия, предупредив об "ответственности за возможное продолжение кровопролития", но не уточнив, что он имеет в виду.

После показа обращения Путина государственное телевидение показало церемонию подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Теперь стали известны подробности, содержащиеся в этих указах.

"Учитывая волеизъявление народа" ДНР и "отказ Украины от мирного урегулирования конфликта" в соответствии с минскими соглашениями, Путин своим указом постановил признать эту самопровозглашенную республику на востоке Украины. С такой же формулировкой он признал независимость ЛНР.

МИД России Путин поручил провести с ДНР и ЛНР "переговоры об установлении дипломатических отношений".