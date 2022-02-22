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Путин заявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР»
22:34 21.02.2022 |
Россия признала независимость сепаратистских образований "ДНР" и "ЛНР". Как заявил в понедельник, 21 февраля, в телевизионном обращении к гражданам президент РФ Владимир Путин он принял решение "незамедлительно признать независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР. Прошу Федеральное собрание поддержать это решение, сказал Путин.
Сразу за выступление Путина, которое длилось более получаса, российские телеканалы показали прошедшую в Кремле церемонию подписания указов о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" и соглашений о сотрудничестве с ними, в которой принял участие руководители этих сепаратистских образований в Донбассе.
Президент России анонсировал решение о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" во время открытой части заседания Совета безопасности России, которое транслировалось в понедельник в эфире российского телевидения. Во время обсуждения все члены Совбеза высказались за признание независимости сепаратистских образований. Ранее с таким предложением к президенту России обратились Госдума РФ, а также главы самопровозглашенных "республик".
В свою очередь федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе телефонной беседы с президентом РФ в понедельник предостерег, что признание независимости "ДНР" и "ЛНР" "резко противоречит" Минским соглашениям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и будет означать "односторонний разрыв" этих соглашений Россией. Аналогичную позицию 17 февраля высказали министры обороны стран НАТО, назвавшие подобные действия Москвы "нарушением суверенитета Украины". "Мы все согласились с тем, что это стало бы еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета, минских соглашений, подорвало бы усилия по поиску политического решения в нормандском формате", - заявил журналистам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
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