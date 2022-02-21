Без НДС. Снизят ли «слуги» цены на продукты

Алексей Гавриленко / Деловая столица

В Украине начали обсуждать идею снижения ставки НДС на продукты питания. Если делать это для покупателя в магазине - эффект будет временный и незаметный, а на снижение НДС для производителя вряд ли согласится власть.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, выступая в эфире телеканала "Рада", допустил, что Украина может ввести сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на отдельные категории продуктов питания.

Народный депутат отметил, что для такого шага нужно искать сбалансированное решение и компенсаторы потенциальных потерь бюджета. Инициатива по снижению НДС обсуждается Офисом президента, профильными ассоциациями, Министерством финансов, Государственной налоговой службой, профильным комитетом Верховной Рады.

Арахамия упомянул европейский опыт: Польша с февраля понизила ставку НДС до нуля. Теперь интересно, сможет ли Украина воплотить такую инициативу и как это отразится на торговле, производителе, потребителе и том самом госбюджете, о котором переживают в партии власти.

Будет ли минус 20%?

НДС является налогом, который платит конечный потребитель. Если говорить о продуктах питания, то при их покупке в магазине покупатель, который является в данной ситуации физлицом, оплачивает НДС, заложенный в цену товара. На сегодняшний день в Украине эта ставка составляет 20%. Магазин в свою очередь отдает часть полученной за товар оплаты в виде НДС в бюджет. Покупая товар у производителя, магазин уже оплатил НДС, который был включен в товар, потому что добавленная стоимость создается на каждом этапе поставок и сделок - вплоть до продажи товара покупателю, который в конце концов и покрывает все издержки на уплату этого налога.

Идея, которая озвучивается законодателями - снизить ставку НДС на продукты питания, что должно привести к снижению цены на них для конечного потребителя. Коллективом депутатов зарегистрирован законопроект под №7023. В нем предлагается временно - до 1 января 2023 г. - ввести нулевую ставку НДС для операций по поставке продуктов питания внутреннего производства, а также до 7% снизить НДС на поставку и распределение природного газа, электроэнергии, тепла и воды. Впрочем, этот проект зарегистрировали в основном не представители партии власти (хотя среди них есть и несколько "слуг"), поэтому следует ожидать еще одну законодательную инициативу.

Идея, озвученная в имени партии "Слуга народа", предполагает снижение НДС на ограниченную корзину потребления. "Возможно, хлеб, гречка, масло", - отметил в своем заявлении Арахамия.

Пока что неясно, на каком этапе будут снижать НДС. Если это произойдет на уровне покупки товара в магазине, значительного эффекта для производителя не будет. Представим, что произойдет с ценой в данном случае, если НДС решили сделать не 20%, а 10%. Это будет означать, что уменьшится цена продавца (но все предыдущие сделки будут облагаться НДС, а значит и включены в цену товара).

"Линейной зависимости, что отменили НДС и цены стали на 20% меньше, не будет. Там будет 15%, 17%, все зависит от того, насколько сложный товар, - говорит Андрей Вигиринский. - Потребитель, конечно, почувствует это снижение, но оно будет временным. Ключевой элемент инфляции не в налоговой составляющей, а в энергоносителях, импортных составляющих, росте зарплат. НДС не влияет на структуру себестоимости".

Следовательно, чтобы удешевить товар, нужно сделать дешевле расходные материалы, другие составляющие его себестоимости (энергоносители, хранение, упаковка), а не наценку. Нужно также понимать, на какие товары будут понижать НДС, а именно какова сложность их производства и насколько высока в них добавленная стоимость. В любом случае если НДС обнулят или уменьшат вдвое, снижения конечной цены именно на этот процент не будет.

"Так как на все комплектующие будет все равно 20%, то это не сильно повлияет на цену. Чтобы продукты подешевели на 20%, нужно отменить НДС на все - на электричество на газ, бензин. Тогда реально цена могла бы снизиться на 20%. На производство этих ресурсов НДС не отменяется. Понижается НДС на продажу самого продукта", - говорит экономический эксперт Всеволод Степанюк.

По данным Госстата, за прошлый год продукты питания выросли в цене на 10,8%. Тенденция на их подорожание сохранится и в этом году. Назывались даже оценки - на 10-20%. По мнению экономического эксперта Даниила Монина, идея снизить НДС возникла, чтобы сдержать рост цен.

"Удобрения выросли в цене в пять раз, топливо дорогое. Продукты, произведенные сейчас или с нового урожая, вырастут в цене с достаточно высокой вероятностью на 15%. Я считаю, что рынок продуктов сильно конкурентный, конкуренция сделает свое дело, и продукты, в которых сидит меньше НДС, могут в некоторой степени не то что подешеветь, а скорее всего затормозить рост цены на 5-10%", - отмечает Даниил Монин.

Польский опыт

Обсуждая инициативу по снижению НДС, стоит обратить внимание на опыт Польши. Тем более что он очень свежий и на него ссылаются законодатели. Но в этом опыте есть несколько нюансов. Нововведение в соседней стране предполагает снижение ставки НДС на продукты питания с 5 до 0%, на горючее - с 23 до 8%, удобрения, средства защиты растений - с 8 до 0%, на природный газ - до 0%, электрическую и тепловую энергию - до 5%.

Аграрии, уплачивающие НДС на общих основаниях, будут отчислять 0% НДС по таким видам проданной продукции: овощи и плоды, съедобные орехи; зерна и семенной материал, продукция масличных культур; растительная продукция для переработки и лекарственные растения; молочные продукты; птичьи яйца; натуральный мед; пищевые продукты животного происхождения. Все эти нормы будут действовать полгода - с 1 февраля по 31 июля.

Как видим, в Польше вопрос решили комплексно, поэтому и можно говорить о реальном снижении цен. Но все равно незначительном, ведь ставка НДС обнуляется не с 20%, а с 5%. Добавим сюда и то, что крупные торговые сети часто предлагают своим клиентам акции и скидки на уровне 20-30%, и на этом фоне снижение цены на 5% кажется несущественным.

Зато топливо в Польше подешевеет значительно - на 60-70 грошей, или 15 евроцентов. По словам директора энергетического концерна PKN Orlen Даниэля Обайтека, средняя цена бензина составит около 1,13 евро, а дизельного топлива 1,14 евро, что является самыми низкими ценами в Европе. Это также должно снизить цену продукции аграриев.

"Европа идет путем того, что она удешевляет составляющую производства, она снижает налоговую нагрузку на энергоносители, она снижает ставку НДС на конечную продукцию. В целом равномерно снижаются составляющие себестоимости и для потребителя, и для производителя, чтобы вся налоговая нагрузка не ложилась исключительно на производителя. Мы теряем конкуренцию с иностранными производителями, потому что у них как раз элементы структуры себестоимости дешевле, даже тот же самый газ", - говорит Андрей Вигиринский.

Эксперт также считает, что однобокое снижение НДС поднимет затраты: "У производителя возрастут расходы на администрирование налогов. Если раньше он перекладывал эту нагрузку на конечного потребителя, то теперь конечным потребителем определенных услуг становится он сам, и перекладывать 20% ему не на кого".

Потери и компенсаторы

НДС - важный источник доходов госбюджета. По данным Госказначейства, в прошлом году налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения принес 155,8 млрд грн. На 2022 г. в госбюджете запланированы поступления по этой позиции на уровне 179,6 млрд грн.

По мнению главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, снижение ставки НДС не повлияет на цену товара, потому что существует большая доля теневой экономики. Очевидно, имеется в виду то, что продажу продуктов питания на рынках и в ларьках никто не отменял, а какой уж там НДС. Также нардеп привел оценки Минфина, по которым снижение ставки НДС приведет к потерям госбюджета в 60 млрд грн.

"Эта инициатива отобразится на доходной части бюджета, - отмечает экономический эксперт Олег Пендзин. - Первый вопрос, который задаст депутатам и Международный валютный фонд, и Минфин - где компенсаторы? Я не вижу реалистичности в идее снизить НДС. Это сделали поляки, но они снизили до нуля с 5%. Эти 5% приведут к недополучению бюджетом Польши $3,5 млрд, а у нас платят 20%, а не 5%. Я бы предложил сделать по-другому. Не снижать НДС на продукты питания для всех, а сделать адресные дотации конкретным малообеспеченным слоям населения".

А Даниил Монин отмечает, что снижение НДС может компенсироваться тем, что не так вырастет инфляция, а значит, не нужно будет значительно повышать социальные выплаты. "Можно снижать НДС, и будут потери доходов, но, с другой стороны, не надо будет увеличивать социальные выплаты. Любая мера будет стоить 30, 40, 60 млрд грн. Соответственно тут вопрос - снизить инфляцию более-менее нормальными простыми механизмами либо раздавать на инфляционные доходы деньги? Политики любят второе", - говорит эксперт.

Для снижения ставки НДС действительно нужно найти сбалансированное решение. Пока что эта инициатива - на уровне идеи и дискуссий. И обсуждение вполне может затянуться до второй половины весны или до лета, когда многие продукты питания подешевеют под влиянием сезонного фактора.