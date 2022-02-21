«Евросолидарность» лидирует в рейтинге партий, «Слуга народа» на втором месте – СОЦИС

Восемь политических партий, преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс" 11-16 февраля.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 23,2% определившихся с выбором респондентов, за "Слугу народа" – 16,2%, за "Оппозиционную платформу за жизнь" – 10,7%, за "Батькивщину" – 10,0%, за "Разумную политику" Дмитрия Разумкова – 8,5%, за "Силу и честь" Игоря Смешко – 7,1%, за партию "Наши" Евгения Мураева – 6,3%, за "Украинскую стратегию Гроймана" – 6,2%.

Рейтинг остальных партий значительно ниже проходного барьера. За "Свободу" проголосовали бы 3,2% определившихся респондентов, за Радикальную партию – 2,3%, за "Голос" – 2,1%, за Партию Шария – 1,8%, за партию "Удар" – 1,5%, за остальные вместе взятые – 0,9%.

7,9% из общего количества опрошенных заявили, что не намерены голосовать ни за одну из вышеуказанных партий, 13,8% еще не определились с выбором.

Методом телефонного интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%