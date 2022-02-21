В президентском рейтинге разрыв между Зеленским и Порошенко незначителен - «Социс»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский получил бы 23,7% голосов определившихся с выбором избирателей, если бы выборы главы государства прошли в ближайшее воскресенье, а за пятого президента (2014-19), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 21,9%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром "Социс" 11-16 февраля.

За экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали бы 9,3% определившихся респондентов, за лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко - 8,5%, за экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова - 8,2%, за лидера партии "Наши" Евгения Мураева - 7,7%, за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко - 7,4%, за экс-премьера, лидера партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана - 6,4%.

При этом 4,4% из общего количества опрошенных заявилили, что не намерены голосовать, на 14,8% заявили, что не определились с выбором.

В случае проведения второго тура выборов президента, в который бы вышли Зеленский и Порошенко, за действующего главу государства проголосовал бы 51% опрошенных, за главу "Евросолидарности" - 49%.

Методом телефонного интервью CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%



