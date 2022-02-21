Позитив недели. Наши летчики отработали ракетно-бомбовые удары по танковым колонам

На авиационном полигоне Поверск в Волынской области в рамках командно-штабного обучения Вооруженных Сил Украины "Метель - 2022" прошли практические действия тактической авиации Воздушных Сил.

Как сообщают в Командовании Воздушных сил ВСУ, истребители Су-27 и МиГ-29 и бомбардировщики Су-24М одновременно как минимум с трех аэродромов наносили ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской бронетехники и живой силе противника. Использовались авиационные средства поражения разных калибров: от неуправляемых авиационных ракет до боеприпасов весом 500 кг. Командующий Воздушными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук положительно отметил работу военных летчиков: все цели - уничтожены.





Напомним, что в разных регионах Украины проходят учения Вооруженных сил "Метель-2022". Главной целью учений является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе. Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории государства.

Ми-8МСБ-В получил противотанковые возможности

Завершены государственные испытания комплекса управляемого ракетного противотанкового вооружения 524Р в составе вертолета Ми-8МСБ-В, способного поражать танки на дальности до 7 км. Как сообщает Ukrainian Military Pages, в ходе испытаний, проводимых Государственным научно-исследовательским институтом испытаний и сертификации вооружения и военной техники, были выполнены пуски более 30 управляемых ракет Р-2В на расстоянии более 6,5 км.

В результате испытаний военные получили экспериментальные данные, которые после обработки дадут ответ о соответствии основных боевых, технических и эксплуатационных характеристик дооборудованного вертолета требованиям заказчика.

Комплекс управляемого ракетного противотанкового оружия 524Р в составе вертолета Ми-8МСБ-В предназначен для круглосуточного осмотра, выявления, распознавания и автоматического сопровождения наземных и воздушных подвижных и неподвижных целей, и боевого применения ракет Р-2В и Р-2ОФ (КБ "Луч"). В состав комплекса входит подвесная прицельная станция ПМ-ЛКТ от черкасского ГП "НПК "Фотоприбор". Она обеспечивает обнаружение и распознавание наземных целей на расстоянии до 10 км и формирование лазерного поля для наведения ракет на расстоянии до 7,5 км.

Для армейских ЗРК разрабатывается новейшая РЛС "Артамон"

Сухопутные войска ВСУ получат в опытную эксплуатацию новую обзорную РЛС, способную обнаруживать даже малозаметные истребители, крылатые ракеты и дроны. Как сообщает Defense Express, работу над этой РЛС на базе цифровых антенных решеток, получившей название "Артамон", ведет киевское предприятие "Скайнет ltd" совместно с ГП "Завод "Арсенал". РЛС этого разработчика уже устанавливаются в модернизированные "Шилки" - ЗСУ-23-4М А1 "Рокач".

Среди характеристик новой разработки - возможность выявления целей с эффективной площадью рассеяния 1 м. кв. на дальности 80-100 км. "Артамон" позволяет мгновенно, в секторе 60 на 30 градусов по азимуту и ​​углу места, выявлять цели, определять их координаты и выдавать целеуказания.

Наши воины провели учебные бои с применением оружия, полученного от партнеров по НАТО

Силы безопасности и обороны Украины на практике отработали ведение боевых действий в пограничной полосе по срыву организованного выдвижения условного противника и его уничтожению. Подразделения производили огневое поражение техники и личного состава врага при его выдвижении, развертывании и наступательных действиях. Ход учений инспектировал президент Владимир Зеленский.

В учебном бою, проходившем в Ривненской области, военные подразделения активно применяли боевую авиацию, отечественные и иностранные беспилотные авиационные комплексы, среди прочего Bayraktar ТВ2, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, средства противовоздушной обороны, современные противотанковые управляемые ракеты отечественного производства "Стугна-П", Корсар" и предоставленные нашими партнерами NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141. Также был представлен ракетный комплекс Stinger.

Как отмечают на официальном интернет-портале президента, военнослужащие продемонстрировали высокий уровень слаженности и взаимодействия при осуществлении маневра подразделений и проведении контратак для максимального огневого поражения условному противнику.

США передали автомобили и оборудование для спецназовцев Нацполиции

Представители отдела технической помощи правоохранительным органам Посольства Соединенных Штатов в Украине передали подразделениям Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) автомобили и оборудование для высокоточной стрельбы из стрелкового оружия, сообщили в МВД Украины.

Передача автомобилей на базе Mercedes-Benz Sprinter и снаряжение для высокоточной стрельбы состоялась в рамках проекта международной технической помощи "Поддержка устойчивого развития подразделений особого назначения "КОРД" Национальной полиции Украины".

"Нам передали оптические прицелы, баллистические калькуляторы и специализированные автомобили, которые будут использоваться для борьбы с преступностью и тактические приборы ночного видения", - рассказал первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов.

