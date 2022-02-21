Эвакуация, мобилизация и паника. Как путинское «к сведению» дестабилизировало ОРДЛО

Олег Полищук / Деловая столица

В оккупированном Донбассе кому - тотальная эвакуация, а кому - всеобщая мобилизация. С 19 февраля всем мужчинам ОРДЛО предписано срочно прибыть в «военкоматы».

Главным триггером дестабилизации оккупированной Россией части украинских Донецкой и Луганской областей на прошлой неделе стало, безусловно, решение Госдумы РФ от 15 февраля об обращении к Путину "О необходимости признания ДНР и ЛНР". Показательно, что именно в тот день с визитом в Москве находился канцлер Германии Олаф Шольц, привезший туда после своей киевской встречи с Владимиром Зеленским заверения от президента Украины, что Киев якобы представит для обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы законопроекты об особом статусе ОРДЛО, соответствующих изменениях в Конституцию, местных выборах на оккупированной территории - словом, полный набор из политического кейса "Минска".

Причем узнал Шольц о такой легализации думской домашней заготовки о "признании ЛДНР" буквально на совместной с Путиным пресс-конференции - под ухмылки визави. "Если решение Госдумы станет реальностью, это было бы нарушением минского процесса. Это была бы политическая катастрофа", - все еще не веря своим ушам, сказал несколько обескуражено немецкий канцлер. На что путинская реплика была отрезвляющей, но успокоительной: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблем Донбасса, но сделать так, прежде всего, исходя из не до конца реализованных Минских соглашений". Мол, все это - не сон, впрочем, виноваты депутаты Госдумы, якобы идущие на поводу у своих избирателей, сильно переживающих за Донбасс.

После столь откровенного путинского демарша в отношении Берлина и их коллег по нормандскому формату из Парижа (всего неделей ранее во время встречи Эммануэля Макрона за тем же длинным столом в Кремле, как и в случае с Шольцем, Путин обещал президенту Франции - дескать, "никаких законопроектов, противоречащих Минским соглашениям, не будет") Кремль голосом своего пресс-секретаря Пескова решил подогреть интригу. "Путин принял к сведению обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР, но такое признание не коррелирует с Минскими соглашениями", - поведал 16 февраля Песков.

Такой сугубо медийный ход Путина угрозой "признания ЛДНР" (в реальности он мог бы давно издать соответствующий указ, для этого никакого обращения Госдумы ему не нужно) был вполне прогнозируем. Тем более что реальное российское поглощение ОРДЛО никогда не останавливалось, просто теперь Кремль стал вымахивать "признательным" думским решением как одним из своих последних козырей для принуждения Киева к "Минску" по своему сценарию и к прямым переговорам со своими донбасскими гауляйтерами. Так же, как и козырным бряцанием оружием на украинских границах и особенно на Донбассе, где огневая активность российских оккупантов одномоментно выросла в разы.

Спровоцированная эскалация и паника в ОРДЛО

Уже 17 февраля на всем протяжении линии донбасского фронта штаб ООС зафиксировал 60 нарушений российскими оккупационными корпусами режима тишины с применением тяжелой артиллерии и крупнокалиберных минометов. Причем под обстрелом боевиков оказались детский сад в Станице Луганской и школа в поселке Врубовка Луганской области, что стало топ-новостью в мировых СМИ и на что, между прочим, обратил свое отдельное внимание президент США Джо Байден.

18 февраля российские оккупанты открывали интенсивный огонь также по всей линии соприкосновения уже 66 раз - по более чем трем десяткам населенных пунктов неоккупированных районов Донетчины и Луганщины, где были опять повреждены гражданские объекты, жилые дома, газопроводы и линии электропередач и даже гумконвой ООН. Только чудом удалось избежать смертей. А утром 19 февраля в результате продолжившихся интенсивных обстрелов боевиков артиллерийскими и минометными системами получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, капитан 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Сидоров.

Тем временем российские оккупационные администрации в ОРДО и ОРЛО синхронно довели до предела нагнетание панических настроений по поводу "масштабного наступления ВСУ", хотя все украинское военно-политическое руководство не уставало и не устает опровергать подобные планы. Зато в Донецке возле здания "правительства ДНР" для телекартинки пропагандистов красочно подорвали уазик "начальника народной милиции ДНР", а под Луганском - газопровод. Жители вмиг размели в магазинах хлеб и другие продукты, на заправках выстроились километровые очереди и все это - под вой сирен.

Кому эвакуация, а кому - мобилизация

Наконец, по местным телеканалам 18 февраля прокрутили экстренные обращения главарей обеих оккупационных администраций Пушилина и Пасечника о тотальной эвакуации женщин, детей и людей пожилого возраста в Ростовскую область РФ, которые, как оказалось, были записаны еще 16 февраля, то есть вообще до начала нынешней эскалации. Полупустые автобусы всю ночь организованно курсировали в сторону неконтролируемых Киевом участков украинско-российской границы, а на 10 утра 19 февраля все федеральные СМИ России отрапортовали о пересечении пунктов пропуска в Ростовской области более 10 тыс. человек, спрогнозировав скорое прибытие вообще нескольких сотен тысяч. К тому же Северо-Кавказская железная дорога РФ заявила, что отправит на Донбасс поезда общей вместимостью более 5 тыс. мест с целью эвакуации местных жителей.

Тут же Путин поручил обеспечить всех прибывающих денежной выплатой в размере 10 тыс. рублей, и в Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом числа эвакуированных из ОРДЛО. Ростовские топ-чиновники отчитались о создании на территории региона пунктов временного размещения на 13 тыс. человек, чего явно недостаточно, особенно в условиях зимы. Сразу появились видео из Ростовской области на границе, где жители ОРДЛО возмущаются, что их привезли и бросили, не предоставив им никаких обещанных комфортных условий расселения.

На виртуальную выручку пришел врио главы МЧС России Александр Чуприян: "В настоящее время 26 регионов нам прислали списки, что они готовы принимать эвакуированных". Кстати, происходящее очень напомнило события августа 2008 года, когда за несколько дней до начала вторжения в Грузию Россия столь же демонстративно эвакуировала людей из южноосетинской столицы Цхинвали и находящихся вокруг поселений. Единственная разница - тогда на циничную оккупацию грузинских территорий не реагировали так жестко мировые лидеры, как в нашем случае.

Впрочем, кому в оккупированном Донбассе эвакуация, а кому - всеобщая мобилизация. Те же Пушилин и Пасечник также синхронно издали 19 февраля "указы", которыми предписано всем мужчинам прибыть в "военкоматы". Пасечник еще и конкретизировал параметры "призывников" - от 18 до 55 лет, состоящих на воинском учете, или не состоящих, но обязанных состоять, а также пребывающих в запасе. Плюс всем мужчинам от 18 до 55 лет запрещено покидать территорию ОРЛО. Правда, очередей возле "военкоматов" не наблюдается, а вот в соцсетях в оккупации люди активно делятся лайфхаками, как избежать получения повесток от "военкомов"