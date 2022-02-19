Обращения глав «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации были записаны заранее

Видеообращения глав сепаратистских образований "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации населения в Россию, были записаны заранее - 16 февраля. Об этом сообщил Арик Толер, работающий в Bellingcat и занимающийся проверкой новостей, касающихся конфликта на востоке Украины.

"Глава "ЛНР" разместил видео об эвакуации в госСМИ, однако метаданные показывают, что файл был создан два дня назад (в Telegram метаданные сохраняются)", - написал Арик Толер в Twitter. Запись Пасечника размещена в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".

"Видео Пушилина тоже записано 16 февраля", - добавил Толер.

При этом сам Пушилин в обращении к гражданам "ДНР" говорит: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".

Издание Politico со ссылкой на данные американской разведки называло в качестве даты начала наземного вторжения Москвы в Донбасс 16 февраля.