Финансовые новости
- |
- 19.02.22
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Обращения глав «ДНР» и «ЛНР» об эвакуации были записаны заранее
23:37 18.02.2022 |
Видеообращения глав сепаратистских образований "Донецкой народной республики" ("ДНР") и "Луганской народной республики" ("ЛНР") Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они объявляют об эвакуации населения в Россию, были записаны заранее - 16 февраля. Об этом сообщил Арик Толер, работающий в Bellingcat и занимающийся проверкой новостей, касающихся конфликта на востоке Украины.
"Глава "ЛНР" разместил видео об эвакуации в госСМИ, однако метаданные показывают, что файл был создан два дня назад (в Telegram метаданные сохраняются)", - написал Арик Толер в Twitter. Запись Пасечника размещена в Telegram-канале "ЛуганскИнформЦентр".
"Видео Пушилина тоже записано 16 февраля", - добавил Толер.
При этом сам Пушилин в обращении к гражданам "ДНР" говорит: "С сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый, централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста".
Издание Politico со ссылкой на данные американской разведки называло в качестве даты начала наземного вторжения Москвы в Донбасс 16 февраля.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении
|Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко
|В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет
|Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Вторжение на паузе. Как Путин заставляет Зеленского сделать нужный ход
|Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022
|Зрада онлайн. Зачем «слугам» дистанционное голосование в Верховной Раде
|Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону
|Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук
|Ретроградный маневр. Как Путин признанием ОРДЛО пытается выбраться из ловушки
Это интересно
|На крупнейшем авиасалоне Азии за электрическими аэротакси выстроилась очередь из покупателей
|Невидимая фронтальная камера, 5000 мА·ч, 135 Вт, 120 Гц Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти. Представлен Red Magic 7 Pro
|120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition
|Искусственный интеллект научили управлять плазмой внутри настоящего термоядерного реактора
|Tesla уличили в завышении запаса хода электрокаров
|Миллиардер из США заказал у SpaceX три полёта — в рамках одного из них впервые в открытый космос выйдет непрофессиональный астронавт
|Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной