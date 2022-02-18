Угроза вторжения, кризис монобольшинства или выборы: Почему наши политики вдруг вспомнили о единении

Юрий Васильченко / Depo.ua

Партия "Слуга народа" призвала все политические силы в Украине "зарыть топоры войны". Хороший призыв. Вот бы его услышали в Офисе президента, в ГБР, СБУ, прокуратуре и других государственных учреждениях. Да что там в институциях. В самой "зеленой" фракции.

Если честно, заявление "слуг народа" приятно удивило. Во-первых, в отличие от многих чиновников "слуги" четко назвали, кто у нас враг. "Мы все являемся свидетелями продолжающейся вооруженной агрессии РФ против Украины" - говорится в обращении. И в отличие от председателя парламентской фракции Давида Арахамии партийцы во лжи и распространении фейков обвиняют российские пропагандистские СМИ, а не западную прессу. "Время работать вместе для защиты Украины от врага, для защиты суверенитета и территориальной целостности государства, во имя обеспечения будущего нации, страны и государства. Украина у нас одна на всех независимо от цвета партийного флага или идеологических взглядов" - призывают "слуги".

С этими словами сложно не согласиться. Действительно, потребность в единении всех проукраинских сил давно назрела. Если бы еще пропрезидентская партия шагнула навстречу тем, кто также поддерживает курс на единство. Напомним, 22 января, в День соборности, Петр Порошенко заявил: "Вчера я сказал в эфире, что Зеленский точно не мой друг. И эта мелочность, преследование оппозиции точно не дают аргументов для объединения. Но интересы государства выше. И сегодня мой голос тоже за объединение".

Сейчас к объединению призывают почти все политические лидеры. К примеру, Виталий Кличко на партийном съезде УДАРа заявил о необходимости созыва Национального форума единства Украины. Целью форума должна стать консолидация патриотических политсил вокруг защиты и совместных действий в условиях угрозы вооруженной агрессии. "Бороться надо не друг против друга, а за Украину", - сказал он.

Собственная версия единения есть и у Юлии Тимошенко - создание правительства национального единства. Впрочем, разговоры о таком правительстве идут не столько на фоне возможного российского вторжения, сколько из-за проблем в "зеленой" фракции. Эти проблемы начались не вчера, просто в последнее время они усугубились. У "слуг" не хватает собственных голосов за нужные законы, а дружба групп-сателлитов "За будущее" и "Доверие" становится все более дорогой для власти. Поэтому и не удивительно, что ведутся разговоры о новой коалиции при возможном участии "Батькивщины", о премьериаде, появлении нового главы правительства и вхождении в состав обновленного Кабинета Министров партнеров по коалиции. Чего в этих разговорах больше - навязывания отдельными политсилами себя в качестве политического партнера или реальной необходимости для власти - вопрос дискуссионный.

Тимошенко, кроме правительства национального единства, предлагает еще один объединительный шаг для парламента - инициировать новый формат мирных переговоров. Для этого, настаивает она, нужно принять заявление о неприемлемости Минских соглашений, предусматривающих проведение выборов до деоккупации и восстановления границ, а также направить обращение к странам-подписантам Будапештского меморандума, чтобы актуализировать предусмотренные им гарантии.

Принять можно многое, но в чем здесь новый формат мирных переговоров? В одностороннем выходе Украины из Минска? Да России только этого и надо. В привлечении к переговорам стран-гарантов по Будапештскому меморандуму? Их три - Россия, Великобритания и США. Первая из стран-гарантов - агрессор и оккупант. Остальные две помогают Украине и дипломатически, и оружием. Правда, наш президент считает, что они помогают себе, но это особенность понимания субъектности нынешней властью. Франция и Китай присоединились к договоренностям позже и с оговорками. Париж сейчас на нашей стороне, Макрон, у которого вскоре президентские выборы, даже поработал "челноком" между Москвой и Киевом. Китай традиционно для себя сидит на берегу реки и ждет, когда по ней проплывут "трупы" его врагов. Пекин не будет вмешиваться, его большая "хата" с краю. И вообще, о слабости заверений в сфере безопасности образца 5 декабря 1994 года написано и сказано так много, что даже удивляет, когда нафталиновая тема гарантий по Будапештскому меморандуму еще кого-то затрагивает.

Итак, у нас есть много заявлений о единстве, недавно в календаре появился День единения, но даже о контурах объединения договариваться никто не спешит. Ни власть с оппозицией, ни разные оппозиционные колонны между собой. Даже ради совместного похода на выборы. Почему? Здесь и проблема лидерства. А еще процесс единения - это не телемарафон, который будут показывать по всем телеканалам, а тяжелые переговоры. По результатам которых и власть, и оппозиция рискуют избавиться от части избирателей, не принимающих уступок. К тому же переговоры о единстве должны касаться принципов, направлений совместных действий, а не правительства, в котором его потенциальные участники уже видят должности для себя. А олигархи ради кресел для своих людей готовы предоставить властям безлимит в прайм-тайме на своих телеканалах.