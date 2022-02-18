Сюрприз от Верховного Суда. Будет ли Зеленский руками Шмыгаля увольнять Витренко

Денис Сарбей / Деловая столица

Верховный Суд разрешил расторгнуть контракт Кабмина с Юрием Витренко, которого Банковая с большим трудом усадила в кресло главы "Нафтогаза".

9 февраля Верховный Суд подтвердил правомерность предписания НАПК по расторжению контракта с председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Таким образом, отменены решения судов низших инстанций, остановивших действие предписания НАПК, потому что Витренко до назначения главой НАК состоял в должности и.о. министра энергетики только 4 месяца, что якобы не подтверждало наличия конфликта интересов.

ВС не согласился с подобным выводом, указав на п. 1 ч. 1 ст. 26 Закона Украины "О предотвращении коррупции", согласно которому "лицам, уполномоченным на выполнение функций государства, которые прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства, запрещается в течение года заключать трудовые договоры (контракты) с юридическими лицами частного права, если лица, уполномоченные на выполнение функций государства за год до дня прекращения выполнения таких функций осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке, или принятию соответствующих решений по деятельности этих юридических лиц". Витренко же, исполняя обязанности министра энергетики, осуществлял также и полномочия по подготовке и принятию решений относительно деятельности "Нафтогаза". То есть законодательство не допускает каких-то вольных трактований конфликта интересов: именно о нем идет речь в случае с нынешним главой НАК.

В результате, НАПК внесло предписание об устранении нарушения. При этом органом, наделенным необходимыми полномочиями, является наблюдательный совет "Нафтогаза", функции которого сейчас исполняет акционер "Нафтогаза" в лице Кабинета Министров (после того как члены набсовета ушли в отставку).

По словам адвоката АО "Чудовский и партнеры" Игоря Чудовского, решение ВС окончательное и обязательное к исполнению на всей территории Украины. Единственным вариантом действий для Витренко остается обращение в ЕСПЧ, но такое обращение не отменяет решение национального суда.

"Решение ЕСПЧ может только установить нарушение прав истца согласно Европейской конвенции о правах человека. Например, в декабре прошлого года по моей жалобе ЕСПЧ принял решение выплатить компенсацию человеку, незаконно взятому под стражу. Это решение ЕСПЧ может быть основанием для пересмотра решения украинского суда. Соответственно, если Витренко подаст в ЕСПЧ иск, и там установят нарушение его трудовых прав - он может восстановить их, отменив решение ВС и потребовать компенсацию за вынужденный прогул", - говорит юрист, отмечая, что подобные процессы никогда не проходят быстро, а подача иска не останавливает исполнение решения Верховного Суда.

Похоже на то, что Юрий Витренко не сможет досидеть в своем кресле даже до конца первого года своего контракта, хотя при его назначении Банковая попыталась создать максимально благоприятные условия новому руководителю, фактически начав войну с независимыми членами набсовета НАК. Последние заявили, что им будет сложно работать с новым главой компании из-за его негативной оценки их деятельности, и первыми обратили внимание на наличие у Витренко конфликта интересов. В итоге иностранцы подали в отставку, и "Нафтогаз" остался без набсовета, а новый глава компании получил широкую свободу действий, но это, как видим, ему не помогло.

Тем не менее, по мнению политолога Виталия Кулика, Витренко в ближайшее время увольнять не будут. "Обезглавливать компанию, когда мы все еще проходим отопительный сезон и вскоре будем тестировать изолированное функционирование энергосистемы, прямо сейчас вряд ли будут", - сказал эксперт "ДС", добавив, что после отопительного сезона власть может поменять руководство "Нафтогаза", придерживаясь всех необходимых процедур.

Кулик также обратил внимание на то, что решение правительства об увольнении Витренко будет воспринято как слабость власти, которая не контролирует суды и имеет в связи с этим проблемы. "Несмотря на все попытки в ручном режиме рулить судами, у Зе-власти не получается найти общий язык с судьями, и этому есть много разных причин, в том числе коррумпированность и клановость самой судебной системы. Она рассматривает Банковую как угрозу своей стабильности из-за постоянных экспериментов с судебной реформой. Конечно, решение ВС не пойдет на пользу управляемости судов со стороны Банковой", - считает политолог.

С другой стороны, оппозиция и враждебная Офису президента часть экспертного сообщества будут постоянно напоминать власти о необходимости выполнить решение Верховного Суда, и заодно напоминать обо всех просчетах с запасами газа и прочем, к чему приложил руку "Нафтогаз".

