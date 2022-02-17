В «Нафтогазе» заявили, что оснований для разрыва контракта с Витренко нет

Постановление Верховного Суда от 2 февраля 2022 года не приведет к разрыву трудового договора с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Верховный Суд в постановлении от 2 февраля 2022 года по делу №640/18576/21 отменил только решение судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клер Спотисвуд до окончания рассмотрения дела по существу. Поскольку Клер Спотисвуд уволилась из наблюдательного совета еще в сентябре, то это предписание давно утратило свою актуальность, и, соответственно, утратили свою актуальность обеспечительные меры посредством остановки действия предписания», - говориться в релизе.

Также отмечается, что согласно ст. 26 Закона «О предотвращении коррупции» в случаях нарушения этой статьи НАПК должен обратиться в суд с иском о прекращении трудового договора, что НАПК уже и сделало, но суд еще не рассматривал это дело по существу.

Помимо этого, в ст. 36 Кодекса законов Украины о труде четко указано, что в таком случае лицо подлежит увольнению исключительно после получения соответствующего судебного решения, вступившего в законную силу.

«Следовательно, принятие решения Верховным о решении судов первой и апелляционной инстанции об остановке действия предписания председателю наблюдательного совета Клер Спотисвуд до окончания рассмотрения дела по существу не означает автоматическое прекращение трудового договора и не может привести к автоматическому прекращению трудового договора», - уверяют в «Нафтогазе».

Ранее Верховый Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и возобновил действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года о прекращении контракта с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.