Начало премьериады. Почему партия Зеленского не может собрать голоса за пчеловодство

Юрий Вишневский / Деловая столица

Юлия Тимошенко хочет получить влияние на всю вертикаль исполнительной власти и много возможностей для пиара.

"День единения", организованный Владимиром Зеленским 16 февраля, при всей его пафосности преследует утилитарные цели. Нужно подготовить народ к смене парадигмы. Время монобольшинства "слуг народа" прошло. Пришло время парламентской коалиции - а значит, и коалиционного правительства во главе с новым премьером. Это будет продаваться людям именно под соусом единения.

Пчелиное фиаско

Реальные же причины того, что в Офисе президента заговорили о смене премьера и Кабмина, заключаются в банальном парламентском кризисе. Собирать голоса под экономические законопроекты, в которых заинтересована Банковая, становится все труднее. Иногда это приводит к полному фиаско.

Красноречивым примером стал законопроект №5274-1 "О пчеловодстве и защите пчел". За ним стоят большие и разные интересы, поскольку Украина является одним из ведущих мировых производителей и экспортеров меда. Лоббисты законопроекта подошли к делу основательно. В его авторский коллектив были включены 53 нардепа, в том числе глава комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, заместители председателя фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук и Павел Халимон.

Этот проект был вынесен на голосование на одном из последних заседаний Верховной Рады. Все заинтересованные лица были уверены, что он должен спокойно пройти. Но он набрал только 221 голос при минимально необходимых 226. Спикер Руслан Стефанчук попытался спасти проект, отправив его на повторное первое чтение. Но и это предложение провалилось - только 223 голоса "за". Не хватило трех голосов.

Теперь авторам этой инициативы нужно проходить с самого начала всю процедуру: проводить проект (в доработанном виде) через комитеты, добиваться включения его в повестку дня и т.д. А это означает потерянное время - и деньги.

Десять бед Зеленского

Для Зеленского это тот случай, когда беда сама не ходит, а десять за собой водит. Началось все с эрозии фракции "слуг народа". Какое-то время нехватку голосов восполняли депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра". Но в последние месяцы парламентский кризис углубился.

Сейчас эрозия монобольшинства достигла той стадии, когда Банковая располагает только 180 надежными голосами "слуг народа", при том что во фракции числится 241 нардеп. Остальные или отсутствуют по разным причинам, или ориентируются на другие центры влияния, конкурирующие с Банковой.

Группа "За майбутнє" насчитывает 21 члена, "Довіра" - 20. То есть даже если они дают свои голоса в полном объеме, Банковая уже не имеет гарантий прохождения нужных проектов. Более того, эти две группы, видя, что ОП от них зависит, почувствовали себя в роли обладателей золотой акции и начали играть на повышение цены своих услуг. Проявляется это не только в саботаже некоторых экономических законопроектов, в которых заинтересована Банковая. Есть еще и кадровые вопросы.

К примеру, еще три месяца назад, 18 ноября, публично объявил о своей отставке председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Но он до сих пор работает на этой должности. Дело в том, что по Конституции главу ФГИУ увольняет Верховная Рада. И она же назначает этого чиновника по представлению президента. Вопрос об отставке Сенниченко был вынесен на голосование только 27 января. И парламент провалил это постановление. Только 223 нардепа нажали кнопки "за" (в том числе только 175 "слуг народа").

Злые языки утверждают, что проблема, конечно, не в желании остальных нардепов сохранить Сенниченко во главе ФГИУ. Просто депутатам интересно, кого Зеленский предложит на это место. Некоторые надеются поднять цену голосования. А некоторые хотят повлиять на подбор кандидатуры. И это как раз один из тех вопросов, когда на первое место выходит тема парламентской коалиции.

Неизбежность коалициады

Говоря о коалиции, следует различать юридическое и фактическое положение дел. Юридически нынешняя фракция "слуг народа" сохраняет права коалиции, поскольку насчитывает более 226 нардепов. Но это, конечно, не мешает Банковой достичь неформальных договоренностей с какими-то другими центрами влияния, чтобы их представители получили портфели в правительстве.

Однако сейчас ситуация дозрела до того, что Зеленский может быть вынужден создать коалицию не только де-факто, но и де-юре. Конституция говорит, что в Верховной Раде "формируется коалиция депутатских фракций, в состав которой входит большинство народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады". То есть однозначно это должна быть коалиция именно фракций (а не групп). Но не запрещено, чтобы в ее состав входили и депутаты, которые не числятся в этих фракциях.

На роль младшего партнера по коалиции Зеленский однозначно отказывается рассматривать "Европейскую солидарность" и ОПЗЖ. Поэтому остаются две возможности: "Батьківщина" и "Голос".

Партия Юлии Тимошенко имеет 26 нардепов: 25 членов фракции "Батьківщини" плюс вице-спикер Елена Кондратюк. В последние месяцы очень заметно, что Тимошенко старается занимать особую позицию по всем ключевым вопросам. Причем это проявляется не только в парламенте, но и в поведении фракций "Батьківщини" в Киевском горсовете, Киевском облсовете и других местных советах, где эта партия представлена.

Тимошенко специально дистанцируется и от Петра Порошенко, и от Зеленского. Но при этом она воюет с Порошенко как с заклятым конкурентом. А Зеленского она критикует в другом ключе - как неопытного дилетанта, которому катастрофически не хватает ее огромного профессионального опыта. И если Зеленский возьмет ее в коалицию, эта критика, несомненно, сразу прекратится.

Для Зеленского этот вариант плох прежде всего из-за очень больших амбиций "Батьківщини". Тимошенко хочет получить влияние на всю вертикаль исполнительной власти и много возможностей для пиара. То есть всем понятно, что Тимошенко и "Батьківщина" будут использовать свое участие в коалиции, чтобы успешнее переманивать электорат Зеленского и "слуг народа".

В этом плане гораздо более удобна для Зеленского фракция партии "Голос". Она расколота на две части: меньшинство из 9 депутатов во главе с лидером партии Кирой Рудик и большинство из 11 депутатов во главе с новым лидером фракции Александрой Устиновой. Меньшинство тяготеет к "Европейской солидарности", однако большинство с радостью согласится на коалицию со "слугами" - и при этом удовлетворится очень скромной долей при дележе портфелей в правительстве. Недостаток этой комбинации - реальных голосов добавится только 11, тогда как Тимошенко обещает 26.

В любом случае свою долю потребуют группы "За майбутнє" и "Довіра". Напомним, что группа "Довіра" - это просто сообщество мажоритарщиков, тогда как на базе группы "За майбутнє" создана одноименна партия во главе с нардепом Игорем Палицей.

Палица всегда считался тесно связанным с Игорем Коломойским. И здесь примечательно недавнее интервью Коломойского "Украинской правде", в котором он подчеркнул, что он разошелся с Палицей в бизнесе - в частности, из-за политических вопросов. По большому счету, это вообще главная фраза в данном интервью. Она означает, что Зеленскому необходимо считаться с Палицей как с независимым игроком и договариваться с партией "За майбутнє" как с самостоятельной политической силой.

Кто вместо Шмыгаля

Зеленскому наиболее комфортно было бы сохранить на посту премьера Дениса Шмыгаля. Но это желание может завести всю коалициаду в тупик. И тогда парламентский кризис выльется в премьериаду.

В информпространстве уже начали появляться фамилии возможных сменщиков Шмыгаля. В частности, называются кандидатуры Ростислава Шурмы (он три месяца назад стал заместителем руководителя ОП Андрея Ермака и считается его человеком), а также министра инфраструктуры Александра Кубракова (считается человеком заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко).

Однако не стоит относиться к этим слухам слишком серьезно. Вполне возможно, что конкуренты Шурмы и Кубракова специально засвечивают их фамилии, чтобы вызвать на них огонь критики и похоронить их шансы.

Премьериада только начинается. И она может превратиться в настоящую политическую схватку. А политтехнологи Банковой будут изо всех сил стараться представить это как апофеоз единения вокруг Зеленского.