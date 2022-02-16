Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022

Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод Economic Freedom Index-2022, заняв при этом 130-е место среди 177 стран.

Согласно данным ежегодного исследования международного политического центра Heritage Foundation, Украина в 2022 году потеряла 2,1 балла по сравнению с рейтингом-2021 и получила в итоге 54,1 балла из 100 возможных.

Украина разместилась в блоке стран, "преимущественно несвободных", между Гвинеей (129-е место) и Индией (131-е).

Как указали авторы рейтинга, среди 45 европейских стран, Украина заняла 44-е, а ее общий балл был ниже средних региональных и мировых показателей. Они также отметили, что свобода инвестиций, финансовая свобода и верховенство право в Украине имеют изъяны.

"Подверженность судебной власти политическому давлению, коррупции и взяточничеству ослабляет доверие общества", - отмечается в исследовании.

При этом отсутствие развития на рынке капитала ограничивает для бизнеса возможности относительно финансирования, отмечает Heritage Foundation.

Лидером Economic Freedom Index в 2022 году стал Сингапур (84,4 балла). За ним следуют Швейцария (84,2), Ирландия (82), Новая Зеландия и Люксембург (по 80,6). В аутсайдерах рейтинга - Куба (29,5), Венесуэла (24,8) и Северная Корея (3).