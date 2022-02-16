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АНАЛИТИКА

Зрада онлайн. Зачем «слугам» дистанционное голосование в Верховной Раде

10:13 16.02.2022 |

Политика

 Юрий Вишневский / Деловая столица

Вокруг парламента может собраться хоть сто тысяч возмущенных патриотов, а депутаты будут сидеть где-нибудь в заграничных отелях и нажимать в своих планшетах нужные кнопки.

Итоги парламентского дня 15 февраля позволяют оценить степень адекватности Верховной Рады в ее нынешнем составе. Это принципиально важно в условиях возможного российского вторжения.

Сколько депутатов-беглецов

Напомним, что 1 февраля началась новая, седьмая сессия нынешней Верховной Рады. Депутаты заседали до обеда, после чего сделали себе перерыв на две недели - до 15 февраля. Вместе с волной сообщений о приближении российского вторжения поднялась и волна информации о том, что многие нардепы, особенно из фракций партий ОПЗЖ и "Слуга народа", сбежали за границу.

В начале заседания 15 февраля ситуация выглядела печально: зарегистрировалось только 216 человек. Но вскоре депутаты подтянулись в здание парламента. Показательным стало голосование за обращение Рады к международным организациям, правительствам и парламентам других государств в связи с российской эскалацией вокруг Украины. На тот момент считались зарегистрированными уже 369 из 423 нардепов. То есть 54 отсутствовали в зале (это если забыть о кнопкодавстве и поверить, что все остальные депутаты действительно присутствовали).

В частности, отсутствовала почти половина (18 из 44) членов фракции ОПЗЖ, 14 "слуг народа" (из 241), 10 внефракционных (из 25), четверо из "Батьківщини", столько же из группы "За майбутнє", двое из "Голоса", по одному нардепу из "Европейской солидарности" и группы "Довіра". Аналогичная картина наблюдалась и при голосовании за обращение Верховной Рады к странам мира с призывом не признавать независимость самопровозглашенных образований в ОРДЛО.

Тут вызывает удивление аномально высокий процент прогульщиков из ОПЗЖ. Казалось бы, у них не должно быть никаких причин бояться прихода в Киев российских оккупантов. Интересной версией поделился политолог Сергей Таран. "Источник из фракции ОПЗЖ сообщает, - рассказал Таран, - что они боятся российских спецслужб, которые могут совершить над ними расправы от имени украинских патриотов, а потом использовать это как повод для войны. Пророссийские политики просто не хотят быть "распятыми мальчиками в трусиках", потому массово и покинули Украину накануне предполагаемого вторжения. В этой истории два в одном - здесь вам и "высокие отношения" в пределах русского мира, и глубокое знание ОПЗЖистами стиля своих кремлевских кураторов".

Впрочем, с точки зрения работоспособности парламента в экстремальных условиях наличие депутатов из ОПЗЖ вообще не важно. Ибо они все равно не голосуют за то, что помогает борьбе с российской агрессией. А голосов остальных фракций и групп для принятия правильных решений вполне хватает - по крайней мере, на данный момент.

Странная повестка дня

Четким критерием адекватности парламента является его повестка дня. Было бы логично предположить, что после двух недель отдыха Рада сконцентрируется на принятии законов, необходимых для укрепления обороноспособности. Но у "слуг народа" оказалась другая логика. Они составили такую повестку дня заседания 15 февраля, что Раде пришлось голосовать законы весьма сомнительной актуальности - о внесении изменений в Уголовный кодекс для противодействия антисемитизму, о внесении изменений в закон о статусе нардепа, о внесении изменений в Бюджетный кодекс, о программе "Питьевая вода", о внесении изменений в закон "О защите общественной морали" и т.п.

Единственный проект закона на тему отражения российской агрессии, который "слуги народа" согласились рассмотреть, это №6521 - "О внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий". Он был предложен 21 депутатом из фракций партий "Голос", "Европейская солидарность" и "Слуга народа" и получил полную поддержку профильного комитета. За принятие этого проекта в первом чтении 15 февраля проголосовали 304 нардепа. И 306 нардепов поддержали сокращение сроков подготовки проекта ко второму чтению.

Однако "слуги" отказались включить в повестку дня законопроекты "Европейской солидарности" №6542 (об увеличении в госбюджете-2022 на 50 млрд грн расходов на оборону и укрепление обороноспособности государства) и №6518 (об усовершенствовании системы денежного обеспечения военнослужащих). За это предложение проголосовал 131 нардеп, причем его поддержали не только члены фракции "Европейской солидарности", но и большинство депутатов из "Голоса", "Батьківщини", "Довіри". Однако среди "слуг" оказался смельчаком только каждый шестой (точнее, 43 из 241).

Корниенко против Арахамии

Хотя парламент 15 февраля подтвердил свою работоспособность, но проблема прогульщиков-беглецов не исчезла. Глава фракции "слуг народа" Давид Арахамия 14 февраля в эфире телеканала "1+1" сообщил, что он еще месяц назад подготовил законопроект, где прописал запрет всем чиновникам категории "А" и народным депутатам покидать страну, если введено военное положение. "Сейчас, видя ситуацию с ОПЗЖ и другими, буду регистрировать. Завтра буду регистрировать этот законопроект. Чтобы это было законом и люди понимали, что это запрещено", - заявил Арахамия.

Впрочем, на Банковой, похоже, придумали другой способ. Еще 8 февраля первый вице-спикер Александр Корниенко объявил о намерении внедрить систему дистанционного голосования. "К сожалению, есть политические силы, которые будут категорически против этого, по разным причинам. Но мы как президиум попробуем этот процесс интенсифицировать и начать обсуждать конкретные возможности. Конечно, должны быть оговорки: это не ежедневный режим работы, но на случай чрезвычайных ситуаций такой инструмент у украинского парламента точно должен быть", - заявил он.

14 февраля на заседании согласительного совета парламента Корниенко подтвердил намерение обеспечить, чтобы Верховная Рада могла в случае необходимости собираться и голосовать в онлайн-режиме. По сведениям нардепа из "Голоса" Ярослава Железняка, в тот же день по итогам заседания фракции "слуг народа" стало понятно, что онлайн-голосование в Раде "постараются протянуть, пока есть голоса".

Отметим, что похожий законопроект №3250 был внесен братьями Русланом и Николаем Стефанчуками еще 20 марта 2020 г. как ответ на пандемию COVID-19, но через полгода снят с рассмотрения. Против него было два главных возражения. Во-первых, сомнительно, чтобы режим видеоконференции соответствовал норме Конституции о том, что решения Верховной Рады "принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях". Во-вторых, режим видеоконференции не дает гарантий защиты нардепа от постороннего давления и не позволяет выяснить, насколько свободно происходит волеизъявление депутата.

Сейчас есть опасность, что "слуги" воспользуются возможностью экстремальных ситуаций типа пандемии или российского вторжения как поводом для того, чтобы узаконить дистанционное голосование. Это позволит Банковой штамповать любые нужные решения парламента. В последние месяцы Рада не раз проваливала законопроекты, на которых настаивал Офис президента. Обычно на счету каждый голос. И если "слуги" смогут голосовать онлайн, то мобилизовать их голоса в поддержку любимых инициатив Владимира Зеленского будет легче.

Но главная опасность в том, что дистанционное голосование может быть использовано для принятия капитулянтских законов в угоду Путину. Вокруг Рады может собраться хоть сто тысяч возмущенных патриотов, а депутаты будут сидеть где-нибудь в заграничных отелях и нажимать в своих планшетах нужные кнопки. Сейчас события развиваются очень динамично. И то, что еще вчера казалось пустой выдумкой, завтра может стать реальностью. Причем реальностью непоправимой.

 

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