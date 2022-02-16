Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону

Руслан Рудомский / Depo.ua

Не успели в Украине сформировать территориальную оборону, как принялись ее реформировать.

Вчера, 15 февраля, Верховная Рада Украины сделала первый шаг, чтобы территориальная оборона в Украине перестала быть территориальной. Народные депутаты приняли в первом чтении (за основу) законопроект №6521 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления".

Принятые изменения предусматривают возможность Силам территориальной обороны ВСУ (а это 25 бригад, в состав которых входят 150 батальонов) выполнять задачи в районах ведения военных действий по всей территории Украины.

Как известно, 1 января 2022 года вступил в силу Закон Украины "Об основах национального сопротивления". Несмотря на распространенное в обществе мнение, что территориальная оборона - это добровольческие формирования, в которые может вступить каждый желающий и в режиме "военно-полевых сборов выходного дня" готовиться защищать от вражеского нападения свой город или село, этот закон определяет территориальную оборону, как отдельный род войск в составе ВСУ.

То есть тероборона Украины - это не добровольцы из числа патриотически настроенных граждан, а кадровые военные-контрактники, по своему статусу почти ничем не отличающиеся от остальных ВСУ.

Единственное, что в этом законе указывало на признаки территориальной обороны в ее классическом проявлении (как в Швейцарии или странах Балтии, пример которых нам приводили все время) - это территориальная принадлежность. То есть действующая редакция закона запрещает использовать бригады территориальной обороны за пределами своих областей.

Однако, если законопроект №6521 о внесении изменений в Закон Украины "Об основах национального сопротивления" будет принят во втором чтении (в целом) и подписан президентом, то Силы территориальной обороны можно будет привлекать к выполнению задач вместе с другими группировками войск, в том числе группировками Объединенных сил в разных районах ведения военных (боевых) действий.

Проще говоря, изменения в закон "Об основах национального сопротивления" предполагают участие бригад терробороны как в зоне проведения ООС, так и для сдерживания врага в приграничных областях. Например, 102-я отдельная бригада территориальной обороны Ивано-Франковской области может быть переброшена как под Киев или Харьков, так и на Донбасс.

Понятно, что в контексте нависшей угрозы вторжения российских войск это имеет определенный смысл, ведь лучше остановить врага как можно ближе к границе, чем потом воевать с ним на территории своей области. Но, с другой стороны, это противоречит самой сути территориальной обороны. Фактически получается, что в Украине под ширмой терробороны просто увеличили численность ВСУ.

Но почему нельзя было это сделать напрямую? Тем более что такие планы были озвучены на самом высоком уровне.

Интересно, что существующие и предлагаемые нормы нравятся не всем представителям действующей власти. В частности, министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире программы "Свобода слова" заявил о необходимости пересмотреть требования для желающих вступить в подразделения. Мол, территориальная оборона должна стать делом каждого.

Сейчас закон определяет, что основой комплектования бригады территориальной обороны является постоянный состав - кадровые военнослужащие. Остальные - резервисты, заключившие контракт с бригадой.

А вот численность и роль добровольцев очень ограничены. Добровольческие формирования территориальных общин могут быть созданы исключительно в случае, если такую инициативу проявит командование Сил территориальной обороны, а затем главнокомандующий ВСУ примет соответствующее решение - если будет считаться, что потенциала, который уже создан, будет недостаточно.

"Такие добровольческие формирования территориальных общин могут создаваться в маленьких населенных пунктах, поселках (но не в больших городах) для выполнения вспомогательных функций, а именно охраны, наблюдения и т. д. То есть они будут охранять дамбы, тоннели и т. д., чтобы обеспечить продвижение ВСУ в случае такой необходимости в особый период. Соответственно, они также будут действовать согласно задачам военных руководителей Сил территориальной обороны", - пояснил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства 26 января.

Хотя во всех странах, которые принято приводить в пример в этой сфере, территориальная оборона преимущественно из добровольцев и состоит.

Как бы то ни было, уже сейчас понятно, что новосозданную, но еще до конца не сформированную территориальную оборону Украины уже в ближайшее время ждут изменения. Остается надеяться, что за всеми изменениями не потеряется суть.