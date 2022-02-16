Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук

Денис Сарбей / Деловая столица

Игорь Коломойский дал интервью «УП», в котором поделился небезынтересными соображениями по некоторым актуальным вопросам.

Коломойский, в отличие от Ахметова, никогда публично не ругал закон об олигархах. Раньше он заявлял, что морально готов попасть в реестр олигархов и не видит в этом ничего страшного. Более того, пообещал "пошить костюм и нашить на него звезду "олигарх".

Сейчас Коломойский пошел еще дальше: он увидел пользу от закона - дескать, юристы подсказали, что таким образом он может отбелиться на Западе.

"С точки зрения минусов - вообще никаких проблем в законе. С точки зрения плюса - если я подаю декларацию электронную, ее проверяет НАПК... Если не посадят здесь, тогда ты полностью легализован на Западе. То есть после того, как ты становишься олигархом, все выполнил как там написано, не нарушаешь, а, следовательно, к тебе не применяют санкции и не посадили за неправильную декларацию - значит, получается, что то, что ты написал, все есть, все чисто, это считай, что ты отбелился", - говорит Коломойский.

Как Коломойский бережет Зеленского

Бизнесмен старательно отмежевывается от президента, с которым он якобы не общается. Он объясняет это тем, что такие контакты могут повредить Зеленскому, а также самому Коломойскому.

"Потому что наше общение может сделать плохо и мне, и ему. А хорошего ничего. Человек выбрал свою дорогу, он президент страны, у него есть свое видение, программа, планы. Общение со мной дает только минус. А мне зачем это? Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает. Я не могу сказать, что на 100% счастлив, но вижу очень большие положительные сдвиги. Причем, конкретные, которые ты ощущаешь каждую секунду", - поведал Коломойский.

Он также настоял на том, что никак не пересекался с Зеленским в Буковеле в январе, где они оба проживали в одном отеле и даже на одном этаже.

Мосийчук - в президенты, и другие расклады на выборы

В присущей ему манере Игорь Коломойский заявил, что новый кандидат в президенты Украины может появиться среди журналистов, и этим человеком может стать ведущая "1+1" Наталья Мосийчук, которая теоретически способна составить конкуренцию нынешнему главе государства. А вот другой хорошо узнаваемый журналист, Дмитрий Гордон, по мнению олигарха, в президенты не пойдет, потому что таким образом Украину "могут возглавить два еврея подряд - нужна пауза".

По мнению бизнесмена, Владимир Зеленский не будет в ближайшее врем объявлять о своем баллотировании в президенты на второй срок, хотя, по словам Коломойского, Зеленский выполнил еще не все обещанное, поэтому "пусть лучше пойдет".

Примечательно, что Коломойский "отправил" на выборы и своего коллегу по цеху, Рината Ахметова.

"Ахметов раскручен, узнаваем, у него стопроцентная узнаваемость. Говорят, доверие к нему среди всех олигархов - 11%, причем он тратит колоссальные средства на это", - отметил Коломойский. По его мнению, Ахметов, вероятно, не будет поддерживать на выборах какую-то конкретную кандидатуру, в том числе Дмитрия Разумкова. Его Коломойский считает предателем, который не учитывал позицию "слуг", за что и поплатился.

О "Группе Коломойского" и судьбе "За майбутнє"

В целом олигарх отрицает существование ориентированной на него группы в "Слуге народа", называя некоторых "слуг" людьми бывшего гендиректора "1+1" Александра Ткаченко.

"Эта группа депутатов - это ткаченковские все люди. Его подчиненные, не мои. Дубинскому я сказал, Смаглюк я с ней там контактировал, сказал: "не хочешь в депутаты, так давай запишись к Ткаченко. Я знаю, что пошел Ковалев, Швец с "Плюсов". Пошел Яременко, он с Ткаченко дружил", - говорит Коломойский.

Относительно приписываемого ему влияния на группу "За майбутнє" - его Коломойский отрицает так же, как и влияние на "слуг", и прочит депутатам группы вхождение во фракцию СН, либо создание коалиции с ней в будущем.

"Есть очевидные вещи. Если они будут и дальше голосовать вместе, то есть, если они не оппозиция, а провластная группа - ну так нормально будет сделать коалицию", - утверждает Коломойский, который, безусловно, заинтересован в дальнейшем сотрудничестве группы с Банковой, хотя и говорит, что никакого влияния на "За майбутнє" не имеет, а с Игорем Палицей, который ее возглавляет, он больше не занимается совместным бизнесом.

В чем виноват Трухин

ДТП с участием "слуги" Александра Трухина, как утверждает Коломойский, "тянет" только на административную ответственность, более того - если бы это был другой депутат, то на произошедшее никто бы вообще не обратил внимания. Но в результате скандала с видео разбираться с произошедшим, мол, пришлось президенту, поэтому для Трухина наступили политические последствия. Что касается обвинений депутата в попытке подкупа, то олигарх трактует ситуацию совсем по-другому.

"Сейчас говорят, что это попытка подкупа. А я могу считать, что это может быть попытка угрозы - что если не отпустишь меня, я тебя найду и "отблагодарю". Давайте так трактовать. Так он угрожал тогда полицейскому при исполнении", - сказал олигарх.

Чем Ермак отличается от Богдана

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак производит на олигарха впечатление "культурного, интеллигентного человека, который, к тому же, выглядит намного солидней, чем его предшественник и тезка, Андрей Богдан. К увольнению последнего Коломойский, по его словам, не имеет никакого отношения, и сейчас с бывшим руководителем ОП как с адвокатом не работает, хотя и продолжает сотрудничать с людьми из фирмы Богдана. Судя по словам Коломойского, нынешний уровень сотрудничества с ОП его полностью устраивает, чего нельзя сказать о временах Богдана.

О разделе "Укрнафты"

Инициатором разделения компании бизнесмен называет руководство НАК "Нафтогаз" в лице Андрея Коболева и Юрия Витренко, и процедура должна была пройти еще до конца 2021 года, но этому помешал ажиотаж вокруг нее - в СМИ утверждали, что олигарх хочет забрать себе более рентабельную, нефтяную часть компании, но он это опровергает.

"Когда мы собрались с НАК на какую-то рабочую встречу, и там был представитель правительства или советники какие-то, я сказал - смотрите, Ernst & Young еще с кем-то оценивали все имущество, вот есть два пакета: это нам должно отойти, а это НАК. Если кто-то говорит, что лучше было бы наоборот - нет проблем, поменяли и мы берем худшее из двух" - говорит Коломойский.

Пока процесс поставлен на паузу, и какие-то решения по "Укрнафте" могут быть приняты в феврале, подытоживает Коломойский, отмечая, что благодаря его репутации в любом случае в общественном мнении он обыграет государство.