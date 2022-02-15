Что ждет Мураева после закрытия канала «НАШ» — интервью с Виталием Куликом

Денис Сарбей / Деловая столица

Какой профит после санкций против канала Мураева получит Левочкин и почему Банковая не дождется желаемого эффекта, "ДС" поговорила с политологом Виталием Куликом.

"ДС" " Канал Евгения Мураева "НАШ" попал под санкции СНБО и был закрыт. Как это повлияет на медиаполе? В частности, на рейтинги "Интера", ориентирующегося на пророссийскую аудиторию?

В.К. Часть аудитории трех телеканалов Медведчука, временно переориентировавшихся на "НАШ", действительно будут переходить на "Украина 24" и "Интер". Но закрытие "НАШего" - это не решение вопроса электоральной ниши, а вопрос медийного присутствия политиков, "говорящих голов", присутствовавших в эфирах закрытого канала.

Теперь они будут в большей степени лишены трибуны. Но, говоря о закрытии медведчуковских каналов и канала Мураева, следует заметить, что они все равно не составляли адекватную конкуренцию "Прямому" или "Украина 24". Поэтому закрытие канала "НАШ" очень в небольшой степени переформатирует медиаполе, почти не повлияет на политические предпочтения и не сформирует новые вызовы.

Кое-что потеряет доступ к избирателям партия "Наши", но вряд ли это снизит рейтинг ОПЗЖ или повлияет на ситуацию в пользу "слуг" за счет перетока симпатий от ОПЗЖ. Это не значит, что все пойдут на "Интер" или "Украину 24". У этих каналов есть свои зрители, которые как правило смотрели два канала - "НАШ" и "Украина 24", или какой-то российский канал и "НАШ". Теперь они будут смотреть российские каналы, возможно, "Украину 24", и то под вопросом. Перераспределения симпатий, как на это рассчитывают власти, не будет.

Думаю, "слуги" закрытием канала решили вопрос о наличии медиаплощадки, где постоянно звучала жесткая критика власти, на которую они не успевали реагировать. Канал "НАШ" давал возможность высказаться отдельным топ-блогерам, оппозиционно настроенным. Властям, конечно, это не нравилось, ей приходилось еще и отражать волны атак "Телеграмм"-каналов, поэтому приняли решение, что лучше зачистить все оппозиционные площадки, кроме принадлежащих Ахметову и Порошенко.

Говорят, в санкциях против канала Мураева заинтересован Сергей Левочкин. Может ли он, убрав конкуренцию в медиаполе, отодвинуть Рабиновича и Медведчука в "низшую лигу", отобрав у них партию?

Думаю, что у Левочкина одна проблема - у него нет бойцовского пула блоггеров и говорящих голов, которые были у Рабиновича и Медведчука. Они все же формировали такую группу, используя ее в разных модификациях для формирования пропагандистских волн. У Левочкина есть только один "Интер". Поможет ли Левочкину закрытие канала убрать медийную конкуренцию? Возможно, в рамках своего пула в ОПЗЖ. Но, как показывает практика, их фракция давно поделена, договориться там не могут тоже очень давно, и сейчас какого-то значительного профита Левочкину это не даст.

Поможет ли медийное усиление Левочкина в его целях стать единственным проводником политики Москвы в Украине?

Нет, ведь Виктор Медведчук, хотя и потерял значительную часть влияния, но все еще остается контактером с Кремлем: там до сих пор не доверяют Левочкину.

Пойдет ли на сотрудничество с Левочкиным Ахметов, который поссорился с ним еще в 2019 году? На каких условиях?

Как говорится, никогда не говори никогда. Если Левочкин избавится от Медведчука, то я не исключаю такого сотрудничества. Хотя Ахметов и Львочкин создали друг другу много неудобных ситуаций, которые, как правило, не прощают в порядочном обществе, но среди наших олигархов это допустимо. Однако при каких условиях это может произойти, говорить еще рано. Это касается политических расписаний перед предстоящими выборами: пока не сформирована мотивационная матрица, на что будет рассчитывать Банковая, на которую электоральный кластер будет ориентироваться президент и его команда.

Почему под санкции СНБО попал "НАШ", но не его владелец Евгений Мураев - особенно с учетом сообщений Госдепа США о роли Мураева в российских планах по дестабилизации Украины?

Это была информация британской разведки, Госдеп США это подтвердил, но там формулировка была довольно интересная. Думаю, что сам Мураев стал жертвой этой ситуации. Он наиболее договороспособен из своей политической среды. Так сложилось, что его телеканал начал генерировать нарративы, которые "не откусывали" от рейтинга ОПЗЖ, а начали играть против Банковой. Если бы его деятельность играла на раскол ОПЗЖ, Мураев продолжал оставаться в политической игре и никаких проблем у него не возникало.

Тем не менее он оказался в ситуации, когда Банковой нужно было убирать его с медийного поля. Хотя большой пользы это не принесет, ведь власть могла бы его использовать как удобного спарринг-партнера.