Финансовые новости
- |
- 15.02.22
- |
- 09:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень
08:50 15.02.2022 |
О том, как сейчас действовать нашим властям, Depo.ua пообщался с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.
- Госдума России будет рассматривать два проекта с предложением Путину признать "ДНР" и "ЛНР". Следует ли ожидать такого признания уже в ближайшее время?
- Россияне поднимают ставки, но в то же время тянут время. Поэтому, думаю, будет одобрен не проект коммунистов о скором признании, а инициатива единороссов - пустят этот вопрос по большому кругу. Решение должен одобрить МИД и так далее. То есть они дают временный лаг от нескольких месяцев до бесконечности для того, чтобы подвесить ситуацию.
- А зачем они это делают?
- У нас многие считают: забирают ОРДЛО, так пусть себе забирают. Но это на самом деле мина замедленного действия. Согласно "конституциям" сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", в их состав входит вся территория Донецкой и Луганской областей. Потому начнется новый этап эскалации с Россией. Плюс Москва обвинит Киев в выходе из Минских соглашений.
- Так в случае признания "ДНР" и "ЛНР" Россия сама выйдет из этих соглашений...
- Россия будет объяснять это по-своему. Так же, как она поступала с Крымом, рассказывая о "референдуме". Они будут трактовать "Минск" с точки зрения силы. И мы сейчас понимаем, что в этом вопросе нам помощи никакой не будет. Россияне придумают официальный повод, чтобы начать отвоевывать "исконно русские" территории Донецкой и Луганской областей.
- Представим: через месяц, два, через полгода Путин признает эти "республики". Как нам поступить?
- У нас есть только два пути: либо Украину присоединяют к "ДНР" и "ЛНР", либо мы полностью переформатируем бюджет 2022 года, максимально усиливаем оборону и готовимся к длительному и тяжелому противостоянию. То есть либо мы исчезаем как государство, либо сохраняемся как государство. Других вариантов просто не существует.
- Вчера во время встречи Зеленского с канцлером Германии Шольцем говорилось о начале дискуссии относительно законов об особом статусе ОРДЛО и о выборах на оккупированных территориях. Как расценивать подобные вещи, не означают ли они, что Зеленского принудили к значительным уступкам?
- Ермак встречался с журналистами и блогерами и говорил, что сейчас идет поиск компромиссов без внесения изменений в Конституцию. Думаю, сейчас мы должны навязывать свои компромиссы, а не повиноваться чужим. Условно говоря, через семь лет после принятия Минских соглашений наша децентрализация зашла значительно глубже, чем предлагалось в этих соглашениях.
Почему мы не навязываем свои инициативы? Европейцы никуда не денутся, они будут прислушиваться. Время меняется, происходят определенные процессы в мировой политике. И пора уже начинать играть в собственную игру, потому что пока мы играем даже не вторую, а третью скрипку. Мы встали на железобетонную защитную позицию, а она рано или поздно проваливается. Украина должна была сказать западным партнерам: давайте обсуждать эти вещи. Предлагать наши варианты и заставлять россиян играть в эту игру.
- А как можно оценивать вчерашние контакты министров обороны Украины и Беларуси?
- Это совершенно правильно сделано. Ошибкой было то, что выбросили Лукашенко из своего пространства. При всем уважении к полякам и литовцам мы должны были сделать хитрее. Могли бы сказать: осуждаем силовые действия, но должны были признать Лукашенко. Беларусь - персонализированное государство. Мы обидели лидера страны, с которой у нас полностью открыта граница и которая имеет тесные отношения с РФ. Нормализовать отношения с Беларусью - правильный шаг.
- Кстати, Шойгу заявляет, что в России и там завершаются маневры, и там заканчивают учения. Как-то странно они у них быстро завершаются.
- Они как закончились, так могут и снова начаться. Я говорил и продолжаю говорить: вероятность масштабной войны не превышает 10%. Ключевая задача россиян - давить нас экономически и давить на внутреннюю дестабилизацию. Поэтому все эти разговоры о начале переговоров кроются в проблеме отопительного сезона в 2022-23 годах. У нас в конце отопительного сезона останутся 8 млрд кубометров газа в хранилищах, а для нормального прохождения следующего сезона нужно примерно еще 10 млрд кубометров. Если выходить из сегодняшней цены тысяча долларов, то нужно $10 миллиардов! У "Нафтогаза" таких денег теоретически даже не существует.
То есть главные события вокруг Украины переносятся на осень. Все мифы о сжиженном газе из США, Катара, о трубопроводе из Азербайджана не выдерживают никакой критики. Это рассказы для дураков. Россия играла на повышение цены на газ, и ей удалось. Сейчас нас заставляют сесть за стол переговоров, а де факто мы уже начали за него садиться, пока на четверть пятой точки. И чем ближе к осени, тем меньше шансов у нас не сесть за такой стол полностью. При этом мы, к сожалению, не предлагаем альтернатив, мы их не ищем.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три провала Путина. Что уже выиграла Украина
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию
|Переговоры в Берлине. Большая война нервов только начинается
|Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией
|Репетиция на Черниговщине. Сдадут ли «слуги» без боя 206-й округ человеку Кличко
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
|США заговорили о Минских соглашениях: Как Банковая подыгрывает российской пропаганде и что следует делать Зеленскому
Это интересно
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%
|Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
|Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes