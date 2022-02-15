Вадим Денисенко: Главные события вокруг Украины переносятся на осень

Юрий Васильченко / Depo.ua

О том, как сейчас действовать нашим властям, Depo.ua пообщался с директором Украинского института будущего Вадимом Денисенко.

- Госдума России будет рассматривать два проекта с предложением Путину признать "ДНР" и "ЛНР". Следует ли ожидать такого признания уже в ближайшее время?

- Россияне поднимают ставки, но в то же время тянут время. Поэтому, думаю, будет одобрен не проект коммунистов о скором признании, а инициатива единороссов - пустят этот вопрос по большому кругу. Решение должен одобрить МИД и так далее. То есть они дают временный лаг от нескольких месяцев до бесконечности для того, чтобы подвесить ситуацию.

- А зачем они это делают?

- У нас многие считают: забирают ОРДЛО, так пусть себе забирают. Но это на самом деле мина замедленного действия. Согласно "конституциям" сепаратистских "ДНР" и "ЛНР", в их состав входит вся территория Донецкой и Луганской областей. Потому начнется новый этап эскалации с Россией. Плюс Москва обвинит Киев в выходе из Минских соглашений.

- Так в случае признания "ДНР" и "ЛНР" Россия сама выйдет из этих соглашений...

- Россия будет объяснять это по-своему. Так же, как она поступала с Крымом, рассказывая о "референдуме". Они будут трактовать "Минск" с точки зрения силы. И мы сейчас понимаем, что в этом вопросе нам помощи никакой не будет. Россияне придумают официальный повод, чтобы начать отвоевывать "исконно русские" территории Донецкой и Луганской областей.

- Представим: через месяц, два, через полгода Путин признает эти "республики". Как нам поступить?

- У нас есть только два пути: либо Украину присоединяют к "ДНР" и "ЛНР", либо мы полностью переформатируем бюджет 2022 года, максимально усиливаем оборону и готовимся к длительному и тяжелому противостоянию. То есть либо мы исчезаем как государство, либо сохраняемся как государство. Других вариантов просто не существует.

- Вчера во время встречи Зеленского с канцлером Германии Шольцем говорилось о начале дискуссии относительно законов об особом статусе ОРДЛО и о выборах на оккупированных территориях. Как расценивать подобные вещи, не означают ли они, что Зеленского принудили к значительным уступкам?

- Ермак встречался с журналистами и блогерами и говорил, что сейчас идет поиск компромиссов без внесения изменений в Конституцию. Думаю, сейчас мы должны навязывать свои компромиссы, а не повиноваться чужим. Условно говоря, через семь лет после принятия Минских соглашений наша децентрализация зашла значительно глубже, чем предлагалось в этих соглашениях.

Почему мы не навязываем свои инициативы? Европейцы никуда не денутся, они будут прислушиваться. Время меняется, происходят определенные процессы в мировой политике. И пора уже начинать играть в собственную игру, потому что пока мы играем даже не вторую, а третью скрипку. Мы встали на железобетонную защитную позицию, а она рано или поздно проваливается. Украина должна была сказать западным партнерам: давайте обсуждать эти вещи. Предлагать наши варианты и заставлять россиян играть в эту игру.

- А как можно оценивать вчерашние контакты министров обороны Украины и Беларуси?

- Это совершенно правильно сделано. Ошибкой было то, что выбросили Лукашенко из своего пространства. При всем уважении к полякам и литовцам мы должны были сделать хитрее. Могли бы сказать: осуждаем силовые действия, но должны были признать Лукашенко. Беларусь - персонализированное государство. Мы обидели лидера страны, с которой у нас полностью открыта граница и которая имеет тесные отношения с РФ. Нормализовать отношения с Беларусью - правильный шаг.

- Кстати, Шойгу заявляет, что в России и там завершаются маневры, и там заканчивают учения. Как-то странно они у них быстро завершаются.

- Они как закончились, так могут и снова начаться. Я говорил и продолжаю говорить: вероятность масштабной войны не превышает 10%. Ключевая задача россиян - давить нас экономически и давить на внутреннюю дестабилизацию. Поэтому все эти разговоры о начале переговоров кроются в проблеме отопительного сезона в 2022-23 годах. У нас в конце отопительного сезона останутся 8 млрд кубометров газа в хранилищах, а для нормального прохождения следующего сезона нужно примерно еще 10 млрд кубометров. Если выходить из сегодняшней цены тысяча долларов, то нужно $10 миллиардов! У "Нафтогаза" таких денег теоретически даже не существует.

То есть главные события вокруг Украины переносятся на осень. Все мифы о сжиженном газе из США, Катара, о трубопроводе из Азербайджана не выдерживают никакой критики. Это рассказы для дураков. Россия играла на повышение цены на газ, и ей удалось. Сейчас нас заставляют сесть за стол переговоров, а де факто мы уже начали за него садиться, пока на четверть пятой точки. И чем ближе к осени, тем меньше шансов у нас не сесть за такой стол полностью. При этом мы, к сожалению, не предлагаем альтернатив, мы их не ищем.