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Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
09:25 14.02.2022 |
Украина призвала в течение 48 часов провести встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Соответствующую запись глава МИД Украины Дмитрий Кулеба разместил в воскресенье, 13 февраля, в Twitter.
По словам главы внешнеполитического ведомства страны, Москва не ответила на запрос Киева по этому документу. Украина, в частности, требовала "разъяснения необычной военной деятельности" у своих границ по каналам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как уточнил Кулеба, встреча необходима, в частности, "для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы" и в аннексированном Крыму.
"Россия должна выполнить обязательства в вопросе военной прозрачности"
"Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства в вопросе военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников", - резюмировал он.
Ранее Дмитрий Кулеба подчеркивал, что "согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы вооружений и военной техники, участвующие в ней".
Страны Балтии отправили Минску запрос по поводу учений
В свою очередь Эстония, Латвия и Литва - в соответствии с главой III Венского документа - потребовали от Беларуси предоставить больше информации о ее крупномасштабных совместных военных учениях с Россией, начавшихся 10 февраля, сообщили в министерстве обороны в Риге. Запрос был сделан через ОБСЕ.
Государства Балтии ждали от Минска дополнительной информации, в частности о родах и численности войск, участвующих в маневрах, а также о применяемых ими системах вооружения.
Что такое Венский документ
Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят 30 ноября 2011 года. Его целью являются реализация мер укрепления доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ.
Так, государства-участники ОБСЕ должны ежегодно обмениваться информацией о военных силах и основных системах вооружений, о мерах в области обороны и военных бюджетах. Документом предусмотрен механизм консультаций и сотрудничества в связи с необычной военной деятельностью, а также опасных инцидентов военного характера.
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