Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля

Кроме того: наши военные отработали стрельбу по танкам из пушек МТ-12Р, идут испытания системы управления "Аркан-М" для БТР-4Э и модернизированного танка Т-64БВ.

В Вооруженных Силах Украины начались командно-штабные учения "Метель-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий. Как сообщает в Генштабе ВСУ, учения являются плановыми в рамках всеобщей интенсивной программы подготовки войск.

Главной целью учений "Метель-2022" является приобретение и наращивание оперативных возможностей органов военного управления, воинских частей и подразделений Вооруженных Сил, других составляющих сил безопасности и обороны государства осуществлять управление войсками в ходе ведения оборонных действий в кризисном районе.

Командно-штабные учения будут продолжаться в течение февраля в определенных районах по всей территории государства.

Боевой модуль БТР-4Э получит систему управления "Аркан-М"

На Государственном предприятии "Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени А. Морозова" (ХКБМ) проводят испытания модернизированной системы управления "Аркан-М" с улучшенными характеристиками в части расчета вычисления углов прицеливания и предубеждения в зависимости от выбранного типа боеприпаса и метеоусловий, а также необходимых для эффективной стрельбы как с места, так и под время движения. Об этом сообщает АрмияInform.

Система управления "Аркан-М" разработана в современном дизайне с учетом необходимых эргономических характеристик для более удобного управления комплексом управления огнем. Составляющие системы имеют меньшие габаритные размеры и массу.

Дальнейшее внедрение модернизированной системы управления в боевой модуль "Парус" позволит улучшить тактико-технические характеристики как боевого модуля, так и бронетранспортера БТР-4Е в целом.

"Аркан" является центральным элементом комплекса управления огнем "Паруса", который устанавливается на бронетранспортерах БТР-4Е. Система предназначена для управления механизмами, устройствами боевого модуля и обеспечивает общую работу всех составляющих комплекса управления огнем с помощью блока управления боевым модулем и пультов оператора и командира.

В системе управления "Аркан" реализуются все важные функции комплекса управления огнем - передача видеоизображения с прицелов на мониторы оператора и командира, измерение дальности до цели с помощью лазерного дальномера, вычисление углов прицеливания и предупреждения в зависимости от выбранного типа боеприпаса и метеоусловий, системой постановки занавеса, а также контроль и диагностика комплекса управления огнем в целом.

ВСУ отработали стрельбу по танкам РФ из пушек МТ-12Р

Вооруженные Силы Украины на границе с оккупированным Крымом провели учения по отражению возможной танковой атаки РФ. Во время этих тренировок были замечены противотанковые пушки "Рапира" довольно редкой модификации - МТ-12Р "Рута". Пушка оснащена радиолокационным прицельным комплексом.





Как отмечает Defense Express, цель установки радиолокационного прицельного комплекса - упростить задачу выявления целей на дальних дистанциях, особенно в условиях плохой видимости. При этом наличие радиолокационного прицела позволяет вести огонь с МТ-12Р "Рута" на дальность более 3,5 километров.

Во время учений вблизи оккупированного Крыма наши военные тренировались использовать противотанковые пушки как составляющую эшелонированной системы обороны, в которую также были включены самоходные противотанковые комплексы "Штурм-С", танки. Т-64 из состава 17 Криворожской танковой бригады и инженерные части, устанавливавшие противотанковые мины.

"Харьковский бронетанковый" испытывает Т-64БВ модернизации 2022 г.

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" испытывает новейшую модернизацию Т-64БВ образца 2022 года. Как сообщают в "Укроборонпроме", эта боевая машина является основным танком Вооруженных сил и предназначена для усиления механизированных подразделений во всех видах общевойскового боя, прорыва укрепленных позиций, уничтожения огневых точек, техники и живой силы противника, быстрой организации оборонительных рубежей.

Специалисты предприятия при проведении капитального ремонта и модернизации оснастили танк новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне. Кроме того, усовершенствована топливная система боевой машины и установлена ​​дополнительная бронированная защита топливных баков.

"Т-64БВ образца 2022 г. получили новые современные радиостанции взамен старым советским. Отныне у этой боевой машины есть, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, которые полностью соответствуют стандартам НАТО.

Западные партнеры продолжают помогать Украине оружием

В четверг в Украину из США прибыло еще два самолета с военной помощью. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Еще две птицы с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных Сил Украины", - написал он. Резников добавил, что общий вес доставленной в четверг военной помощи составляет 130 тонн.

"Всего на сегодняшний день мы получили 15 птиц с военной помощью от Соединенных Штатов Америки общим весом более 1200 тонн. Продолжение следует", - резюмировал украинский министр.

Кроме того, в ближайшие дни Украина получит от Литвы партию зенитно-ракетных комплексов Stinger в рамках расширения военной помощи. В свою очередь Великобритания передала средства индивидуальной защиты для бойцов территориальной обороны Вооруженных Сил Украины (бронежилеты, шлемы и т.д.).

