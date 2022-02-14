Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки

Олег Полищук / Деловая столица

В селах ОРДЛО началась тотальная перепись птицы, скота и огородов, а в городах - активная борьба с неплательщиками за услуги ЖКХ. Плюс резко взлетели цены на сигареты.

На прошлой неделе информационное напряжение относительно возможного полномасштабного военного вторжения России в Украину отнюдь не снизилось. Напротив, ведущие западные СМИ вновь запестрели картами со стрелками, обозначающими различные сценарии путинского наступления на нашу страну, а также назывались конкретные даты такой большой атаки Кремля. Словом, все усилия челночной дипломатии президента Франции Эммануэля Макрона, посетившего с целью деэскалации поочередно Москву и Киев, оказались, похоже, тщетными.

В итоге и многочасовое берлинское заседание 10 февраля политических советников лидеров стран "нормандской четверки" завершилось безрезультатно - замглавы администрации Путина Дмитрий Козак просто пылал недовольством, а советник канцлера Германии Йенс Плетнер пошел, наконец, выгуливать свою собаку. Отсутствие результата - это для Украины скорее плюс, чем минус: Киев, по сути, отказался капитулировать перед Москвой в Нормандском формате. При молчаливом согласии Вашингтона и фактическом нейтралитете Берлина и Парижа.

Но вместе с тем такой поворот лишь повысил вероятность военного безумия Кремля, который по поводу свежих публикаций в американской и европейской прессе отнекивается устами МИД РФ: "западные медиа обслуживают политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне". Что же касается подготовки к реальной полномасштабной войне против Украины, официальная позиция Москвы остается неизменной - не было такого, и не будет.

Моноспектакль "прорицателя" Пушилина

Позволено немного пооткровенничать лишь кремлевским шутам, в команде которых опять активно заиграли главаря российской оккупационной администрации в ОРДО Пушилина. Последний 11 февраля организовал в оккупированном Донецке большую пресс-конференцию, превратившуюся в своеобразный моноспектакль его "прогнозов" и прочих "прорицаний".

Главный пушилинский лейтмотив был весьма ожидаем: "Я не исключаю, что Украина может напасть в любой момент. Все для этого у Украины уже готово. Ситуация накалена до предела. Украина переходит в наступление и использует все оружие, которое завозилось". А чтобы к словам донецкого гауляйтера Кремля отнеслось серьезно хотя бы местное население, в день пресс-конференции по ОРДО снова прокатилась волна лжеминирований.

Похожее уже наблюдалось неделей ранее, когда 2 февраля поступили анонимные сообщения о минировании практически всех вузов и школ Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево, Ждановки, Кировского, Иловайска, Докучаевска, Харцызска и Новоазовска. На этот раз масштабы телефонного терроризма были меньшими - всего "заминировали" 17 объектов и только в Донецке и Горловке. Впрочем, все это также сопровождалось всеобщей эвакуацией и воем сирен, хотя нигде бомб опять-таки не нашли.

Что же касается других фантазий Пушилина, то он возжелал в некоем будущем "видеть в итоге Украину в рамках союзного государства с Россией и Беларусью". Впрочем, в более актуальных прогнозах, например, в части признания РФ квазиреспублик либо официальных поставок в ОРДЛО российского оружия, его категоричность резко улетучилась. "Какова вероятность принятия того или иного решения по одному или второму вопросу, я бы здесь не строил пока прогнозов. Потому что это зависит от множества факторов и от ситуации, которая меняется каждый день", - неуверенно резюмировал главарь российской оккупационной администраций в Донецке. И всем стало понятно, что четких методичек из Москвы по этим злободневным темам у него нет.

"Покращення" уже сегодня

Примечательно, что Пушилин на своем двухчасовом шоу совсем не вспоминал о текущих сугубо житейских проблемах в ОРДО, хотя их накопилось предостаточно, а вскорости к ним добавится ряд неурядиц похлеще. При этом "покращення" уже сегодня наблюдается разноплановое и многоуровневое, даже если не считать искусственно созданную в оккупации атмосферу тревожности относительно угрозы возобновления масштабных боевых действий.

Складывается впечатление, что из живущих в оккупации выжимают последние соки. Так, в селах оккупированной части Донетчины начались тотальные ревизии - мелкие чинуши-коллаборанты собирают сведения о том, сколько птицы, скота и огородов у населения, и полученные данные скрупулезно заносят в специальные "хозяйственные книги". Под перепись подпадает все, что движется и не движется: коровы, поросята, куры, скважины, мотоблоки, плодовые деревья. И чтобы продать какие-то излишки своего подсобного хозяйства на базаре, людям теперь необходимы отдельные выписки из этих самых "хозяйственных книг". Такое себе новое прочтение феодализма.

Параллельно в квазиреспубликах началась активная борьба с неплательщиками за услуги ЖКХ - им в открытую грозят отключениями электричества, газо- и водоснабжения в целых подъездах и даже домах. Плюс с 1 марта готовится существенное повышение оплаты за проезд во всех видах транспорта.

Наконец, отдельная "радость" местным курильщикам - цены на сигареты резко подскочили, на 50-60 рублей за пачку, достигнув стоимости, к примеру, "Парламента" российского производства в 350 руб. А все из-за "решения Единого экономического совета ДНР и ЛНР №38 от 8 февраля 2022 года о временном запрете ввоза табачного сырья и табачных отходов на единую таможенную территорию из РФ, а также из третьих стран".