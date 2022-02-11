Э-выборы для Зе-президента: Как голосование в смартфоне мобилизует оппозицию

Ігор Петренко / Depo.ua

Очевидной становится конечная цель хорошей идеи цифровизации бюрократических услуг - подвести все под выборы.

В обществе продолжают обсуждать обещание президента Украины презентовать от имени государства смартфоны вакцинированным от коронавируса украинцам в возрасте 60 лет и старше. А также слова министра цифровой трансформации Михаила Федорова о том, что в довесок к смартфону пожилые украинцы получат и льготный тариф на интернет.

Между тем, в стране продолжается реализация программы выплаты "ковидной тысячи", для получения которой следует зарегистрироваться в приложении "Дия" через смартфон. С февраля программу распространили на молодежь от 14 лет, которая получила две дозы вакцины от коронавируса и имеет зеленый COVID-сертификат в "Дие". Мы становимся очевидцами создания огромной новой электронной базы данных рядовых граждан, которая, возможно, приближает нас к созданию механизма дистанционного голосования.

Одновременно власти двигаются к расширению круга потенциальных избирателей Владимира Зеленского. Шагом в этом направлении кажется привлечение в "Дию" молодых людей от 14 лет. Сейчас Конституция Украины предусматривает право участия в выборах граждан, которым исполнилось 18 лет. Но в конце декабря 2021 года члены фракций "Голос" и "Слуга народа" подали в Верховную Раду законопроект, который позволяет лицам от 16 лет избираться в местные власти. Авторы инициативы считают, что снижение возрастного ценза для участия в политике является европейским трендом. В пояснительной записке депутаты апеллируют к позиции Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, который "поддерживает снижение избирательного ценза для участия в местных выборах до 16 лет и рекомендует государствам-членам Совета Европы рассмотреть возможность снижения ценза на законодательном уровне". Если идея снижения возрастного избирательного ценза найдет поддержку в парламенте и обществе, авторы проекта закона предлагают пойти дальше и внести соответствующие изменения в Конституцию. Не секрет, что Зеленский до сих пор популярен среди молодежи, его команда активно работает с этим электоратом через соцсети, так что понятно, с какой целью подается данный законопроект.

В то же время очень тяжело затянуть молодежь на классический избирательный участок. Юным украинцам удобнее было бы принять участие в электронном голосовании. Показательные данные продемонстрировали опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный в ноябре прошлого года. Среди украинцев в целом превалирует негативное отношение к онлайн-голосованию на выборах, но чем младше респонденты, тем лучше отношение к дистанционному голосованию через интернет. В самой молодой возрастной группе (от 18 до 29 лет) дистанционное голосование поддерживают 42,5% опрошенных (против 54,5%), а в старшей (от 60 лет) - 16,8% (против высказались 76,8%).

Другая часть электорального пирога, которую, очевидно, не прочь получить власть - избиратели за границей, которые хотели бы взять украинский паспорт, если бы Украина ввела множественное гражданство. Планы такие у власти есть и Depo.ua их раньше не раз анализировал. Уже есть и соответствующие президентские законопроекты в Раде, хотя эксперты оценили их как недоработанные и поверхностные.

Для этой категории потенциальных избирателей также может стать удобным голосование через Интернет.

Принципиально такая возможность уже создана. В принятый нынешними властями в 2019 году Избирательный кодекс заложили опцию дистанционного голосования. Правда, для ее реализации следует принять ряд подзаконных актов и других документов. Но это дело техники и сноровки рук. Во время последнего пресс-марафона в ноябре 2021 года - президент Зеленский говорил, что вопросы цифровых выборов в Украине прорабатываются с Apple и Microsoft. А в Министерстве цифровой трансформации тогда рапортовали о технической готовности к внедрению онлайн-голосования и о том, что проведение таких выборов зависит от Центризбиркома и парламента, которые должны создать соответствующую нормативную базу.

Что не так с идеей э-выборов

Но на ум тут же приходят события 13 - 14 января этого года, когда была совершена хакерская атака (очевидно, из-за границы) на ряд сайтов органов власти - Министерства иностранных дел, Минобразования, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и т.д. Это показало высокий риск внешнего вмешательства в условиях войны против российского агрессора, чьи хакеры дотягиваются даже до суперзащищенных электронных систем развитых западных государств. Но понимают ли власти, что при таких условиях и украинские электронные выборы могут быть хакнуты и сфальсифицированы? Кроме того, еще на этапе подготовки Избирательного кодекса предыдущим созывом ВР тогдашний нардеп и глава соответствующей рабочей группы Александр Черненко предупреждал, что э-голосование не позволит обеспечить тайну голосования. "Если я голосую по смартфону и не голосую на участке, где есть наблюдатели и члены комиссий, то за 500 гривен можно отдать свой код доступа заинтересованному лицу. Дистанционное голосование в наших условиях не позволяет обеспечить тайное голосование", - отметил он. По этим причинам внедрение такой системы преждевременно.

В свою очередь, председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель перечисляет следующие риски введения электронного голосования: вмешательство России, потенциальные фальсификации при обработке результатов электронного голосования и подкуп избирателей. Также под большим вопросом окажется доверие избирателей к результатам выборов. "Большой процент украинских избирателей будет считать, что выборы были сфальсифицированы, потому что доказать честность и прозрачность голосования в сети Интернет невозможно", - заметил эксперт. "Реально за несколько десятков миллионов долларов купить треть украинского парламента. И мы можем прогнозировать, что в случае введения электронного голосования механизмы подкупа могут быть более масштабными и значительно более эффективными, чем сейчас", - уточнил эксперт.

Рискованной в наших условиях идеей считает голосование через интернет и координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, называя дистанционное онлайн-голосование незащищенным. "Ни одна страна мира, кроме Эстонии, не использует онлайн-голосование. Это миф об огромном прогрессе в этом вопросе", - утверждает она. Эксперт отмечает, что государство должно иметь очень хорошую репутацию, чтобы избиратели доверяли результатам онлайн-голосования. "Недоверие провоцирует противостояние в обществе, чего нельзя допускать", - считает Айвазовская.

Напомним, Эстония стала первым государством, которое еще в 2005 году ввело полноценное онлайн-голосование на выборах. Для голосования эстонцам следовало иметь id-карту, устройство для считывания чипа и подключенный к интернету компьютер. Однако полученный опыт дал основания сомневаться в адекватности приложенных усилий и полученного на выходе результата. В 2005 году количество голосовавших через интернет избирателей составило лишь 1%. Систему э-голосования в Эстонии критикуют специалисты по компьютерной безопасности, подчеркивая, что любая компьютерная система не может быть безопасной. Следовательно, в стране рассуждают, сохранять ли такую практику. А вот в Швейцарии в большинстве кантонов не используют электронное голосование из-за его высокой стоимости, незначительного спроса среди населения и - главное - незащищенности онлайн-систем от внешних воздействий. В 2019 году в этой стране собирали подписи за запрет электронного голосования на выборах из-за уязвимости электронных систем.

Как идею голосовать в смартфоне потопит голосование в парламенте

Пока большинство украинцев не одобряют введение голосования на выборах через интернет, и это показывают данные социологов. Но это не мешает властям готовить общество к наступлению цифровой демократии. Два с половиной года исполнилось обещанию властей создать возможность пенсионерам с помощью смартфонов ветировать принятые парламентом решения. Хотя этот воз пока не сдвинулся с места, подготовка к цифровизации продолжается. Обещанная раздача смартфонов именно пенсионерам к этому пододвигает. Между прочим, еще в мае 2019 года Руслан Стефанчук, на тот момент не спикер Рады, а представитель президента Зеленского в парламенте, заметил: "Мы посчитали с экономистами, что выгоднее каждой бабушке в селе купить смартфончик"...

В приложении "Дия" уже стартовал опрос, и хотя электронное народовластие и началось с непростого выбора между э-дедушкой и э-бабушкой, дистанция от смешного до его превращения в серьезное у нашей власти незначительная.

На втором форуме "слуг народа" в Трускавце осенью прошлого года среди прочего прозвучал и план Минцифры до 2023 года создать гражданам возможность голосовать на референдумах и выборах с помощью электронных инструментов. Поэтому уже в этом году нас ждут новые элементы демократии. И безразлично, что на них не решаются более развитые государства, потому что реально оценивают потенциальные риски. В Украине впереди парламентские и президентские выборы и желание победы вполне может ослепить властям глаза.

Единственным предохранителем может стать оппозиция, которая не проголосует за проведение выборов в электронном формате. Потому что они во-первых, очень опасны, а во вторых - ни одной из политсил, кроме "слуг", не выгодны. Поэтому можно ожидать, что, несмотря на определенное удобство "Дии" для обычного украинца, скоро политические силы начнут обвинять власть в незаконном сборе информации с целью создания сеток, подкупа, использования админресурса, фальсификации результатов и т.д.