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Переговоры в Берлине. Большая война нервов только начинается
12:43 11.02.2022 |
Минские соглашения - это наш Сталинград. И здесь нужна полная мобилизация общества, чтобы Банковая не смогла пойти на переговоры с ОРДЛО.
Мы должны четко понять: Банковая не пошла на Минскую капитуляцию в Берлине исключительно по одной причине: из-за страха бунтов внутри страны. И это едва ли не единственный позитив от вчерашней встречи в "нормандском формате".
Однако это всего-навсего выигранный бой (даже не битва). Решающие сражения будут еще впереди.
Итак, попробуем подвести промежуточные результаты этого раунда переговоров.
1. Ничего не подписано из-за жесткой позиции украинской стороны. Большой плюс в том, что немцы и французы, учитывая именно такую позицию Украины, заняли нейтральную позицию (пассаж Козака о том, что представитель Германии сказал, что ему нужно идти гулять с собакой, лучшее тому подтверждение). Однако дальше нам нужно, чтобы наш посол в Германии перестал крушить немцев и начал создавать проукраинскую коалицию, а государство должно ломать ситуацию в медиа. То же касается и Франции.
2. К сожалению, мы соглашаемся на тактику россиян, ускоряющих переговорные процессы. Пока у нас нет плана Б, нужно сбивать темп всеми доступными методами.
3. Накануне Берлина Андрей Ермак встречался с журналистами, блогерами и политологами, которым сказал, что Банковая хочет компромисса, но без изменений в Конституции. Для того чтобы сделать это, нужно идти на объединение общества и садиться за стол переговоров со всеми, включая Порошенко (конечно, без Медведчука). Но для Банковой подвигом уже является то, что поговорили с относительно узким кругом телевизионных персонажей. Дальше в плане объединения общества никто не готов идти. К сожалению, понимания того, что Минские соглашения - это наш Сталинград, ни у кого нет.
4. Важно, что на своей пресс-конференции Андрей Ермак сказал об энергетических гарантиях. Судя по всему, он затрагивал эти темы и вокруг этого шли дискуссии. Ведь именно газовый вопрос может стать ключом к сердцу Европы и главной проблемой, которая будет ломать Украину.
5. Мне кажется, что РФ сейчас нагнетает истерию, но в целом в Кремле готовы к тому, что пока никто ничего не подпишет. Параллельно россияне "сушат трубы", а главный удар планируется на осень - к началу нового отопительного сезона. Когда и Украина, и ЕС будут не готовы к зиме.
6. Есть один аспект, о котором мало сейчас говорят, но из-за роста цен на уголь выглядит так, что "Л-ДНР" в прошлом году и в этом выйдут на относительную бездотационность. Это ничего не значит для геополитики, но это важно для понимания процессов на оккупированных территориях и в самой РФ по поводу экономических санкций и подобных вещей.
7. Украина занимает железобетонную позицию на переговорах, не имея ни одного люфта. Проблема в отсутствии игры или даже миллиметра для компромиссов. Выход из ситуации - это всегда компромисс или полная мобилизация общества на наш Сталинград. Сейчас нет ни того, ни другого. Диалога с народом не существует вообще, к сожалению.
Итак, мы должны понимать - встреча в Берлине это маленькое сражение. Главные битвы - впереди.
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