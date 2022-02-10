Репетиция на Черниговщине. Сдадут ли «слуги» без боя 206-й округ человеку Кличко

Юрий Вишневский / Деловая столица

Предвыборная кампания в 206-м округе поднимет новую волну вопросов: кто убил Антона Полякова?

Через полтора месяца, 27 марта, состоятся довыборы в Верховную Раду в 206-м округе на Черниговщине. Сам по себе один депутат ничего, конечно, не изменит, тем не менее значение этих выборов выбивается за рамки локального события. Для всеукраинских игроков это репетиция больших парламентских выборов, которые должны пройти в октябре 2023 г.

Тут уместно напомнить об аналогичных довыборах народного депутата год назад, 28 марта 2021 г., в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Событие местного значения вылилось в скандал национального масштаба. На определение победителя понадобилось более двух месяцев. С результатами выборов разбиралась Большая палата Верховного Суда, и она 5 июня с минимальным перевесом (11 голосов против 10) согласилась признать победу "слуги народа" Василия Вирастюка.

Для Зе-власти это сражение имело принципиальное значение. "Слугам народа" было важно показать обществу, что они - партия номер один в Украине. А Владимир Зеленский продемонстрировал всем местным элитам, что Банковая держит весь избирательный процесс под контролем, и кого она назначит, тот и будет победителем выборов.

С тех пор прошел год. И вопрос в том, сумеет ли Банковая повторить в 206-м округе фокус, как с Вирастюком.

Главный соперник

Про 206-й округ нужно сказать, что он расположен в Черниговском районе и включает часть Чернигова. В октябре 2020 г. на выборах в Черниговский райсовет, как и в Черниговский горсовет, победу одержала партия "Рідний край", возглавляемая мэром Чернигова Владиславом Атрошенко. Она получила 20 из 54 мест в райсовете (а партия "Слуга народа" - только шесть) и большинство в 26 из 42 мест в горсовете (а "слугам народа" достались только четыре).

Летом прошлого года партия "Рідний край" подписала меморандум о сотрудничестве с партией "УДАР" мэра Киева Виталия Кличко. Фактически команда Атрошенко стала донором для возрождения структур "УДАРа" на Черниговщине. В ноябре областную организацию возглавил один из соратников Атрошенко, секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако.

4 февраля съезд "УДАРа" выдвинул Ломако кандидатом в нардепы по 206-му округу. Понятно, что для мэра Киева выборы на Черниговщине интересны прежде всего как возможность создать "УДАРу" имидж всеукраинской партии, оппозиционной к Зе-власти и способной ее побеждать. Об это весьма четко сказал и сам кандидат. "Выборы по 206-му округу - это не только выборы представителя Черниговщины в парламент и оценка людьми работы центральной власти. Это и возможность нашей партии показать всей стране, что мы способны объединяться и показывать результат, побеждать", - заявил Ломако.

О задаче победить Зе-власть говорил на съезде и мэр Атрошенко. "Офис Президента шантажом пытается заставить меня, избранного жителями мэра Чернигова, идти на договорняки. "Слуги" хотят, чтобы их смотрящий защищал их интересы на Черниговщине. А мы хотим, чтобы представитель Черниговщины защищал интересы общества в Раде", - подчеркнул он.

Возможные конкуренты

Ломако стал первым кандидатом на довыборах по 206-му округу, которого зарегистрировала ЦИК. Об остальных его конкурентах можно говорить только гипотетически. Согласно календарному плану, утвержденному ЦИК, подавать документы на регистрацию кандидаты могут до 24 февраля включительно, а зарегистрированы они должны быть не позже 1 марта.

Ходили слухи о разных кандидатах от "слуг народа". Поначалу Банковая вроде бы хотела сделать ставку на министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, который в октябре 2020 г. организовал на Черниговщине форум "Земля народа" с участием Зеленского. Затем фаворитом Зе-команды считался Александр Соколов, который был мэром Чернигова до Атрошенко, в 2002-2015 гг. Правда, в октябре 2020 г. Соколов набрал всего 3,9% (тогда как Атрошенко - 77,5%). Две недели назад пошли разговоры о выдвижении президента черниговского футбольного клуба "Десна" Владимира Левина. Но решение пока не принято.

На Банковой изучают социологию. Если она не вдохновит, то не исключено, что "слуги" вообще воздержатся от выдвижения собственного кандидата. В этом есть свой резон: разгромно проиграть может оказаться худшим вариантом, чем просто не участвовать в выборах.

В принципе, "слуги" могли бы неофициально поддержать депутата Черниговского облсовета от партии "Наш край" Александра Демиденко, который уже вовсю ведет рекламную кампанию в округе и обрабатывает местный электорат. Возглавляет "Наш край" на Черниговщине народный депутат Борис Приходько. Он был избран в 210-м округе и вошел в группу "Довіра", как и сопредседатель партии "Наш край" Сергей Шахов.

Как пишут "Новини Чернігівщини", "еще перед Новым годом в Чернигов поехали грузовики с продовольственными наборами от фонда Шахова. Как мы узнали из собственных источников, "нашокраевцы" пошли проверенным путем и начали выстраивать собственную "сетку" для подкупа избирателей. Чтобы ее сформировать и, так сказать, прикормить электорат, и были запущены продовольственные наборы. Всего раздали около 10 тысяч".

Группа "Довіра" в парламенте показала себя как довольно надежный партнер Офиса президента. Она всегда помогает с голосами за законопроекты, нужные Зеленскому.

Но как раз в 206-м округе у "слуг" есть отягчающее обстоятельство. Вообще-то это был их округ. В июле 2019-го там убедительную победу одержал выдвиженец партии "Слуга народа" Антон Поляков. Правда, затем его исключили из фракции "слуг", а 8 октября прошлого года он внезапно умер. Причем в последние дни перед гибелью он совершил ряд поступков, которые могли вызвать гнев на Банковой. Скандал тогда был громкий, но за четыре месяца о нем уже подзабыли. Предвыборная кампания в 206-м округе поднимет новую волну вопросов: кто убил Полякова?

Точнее, эта волна уже поднимается. "Правоохранители должны расследовать, как смерть Полякова связана с его показаниями в НАБУ по "конвертам" для "слуг" в Раде, - заявил мэр Чернигова 9 февраля. - Убежден, для новоизбранного депутата из 206-го округа должно стать делом чести добиться завершения расследования смерти Антона Полякова и, в частности, как она была связана с его разоблачением конвертных схем в Раде".

Если "слуги" не выдвинут своего кандидата, то это будет выглядеть как бегство с поля боя. Причем их будет избивать не только "УДАР". Если же выдвинут - шансы на победу пока не просматриваются. Уже ведет рекламную кампанию член бюро областной парторганизации "Батьківщини" Дмитрий Никитин. Также решил баллотироваться в нардепы руководитель облорганизации партии "Национальный корпус" Александр Тарнавский. Каждый будет бить по Зе-власти со своей стороны. Ну или как минимум изображать удары. Репетируя будущие выборы во всеукраинском масштабе.